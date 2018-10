Forælder: Bevar det fantastiske miljø på kulturskolen

Det handler om at bevare det unikke miljø, der er på kulturskolen. og det risikerer man at miste ved en flytning, mener Trine Buhl. Arkivfoto: Chresten Bergh

Det handler kun om økonomi og slet ikke om indhold, når direktionen i Esbjerg Kommune foreslår at flytte kulturskolen fra Islandsgade til Præstegårdsskolen. Det mener en mor til en af eleverne i Kulturtalentklasserne.

Esbjerg: Der er et fantastik miljø på og omkring Esbjerg Kulturskole i bygningerne i Islandsgade, og det må man ikke sætte over styr ved at flytte hele skolen til Præstegårdsskolen, som direktionen i Esbjerg Kommunen er i gang med at undersøge muligheden for. Det mener Trine Buhl, der er mor til Asta, som gennem sin skolegang i Kulturtalentklasserne har masser af kontakt med kulturskolen. - Esbjerg var først i landet med at lave en kulturskole, der var adskilt fra folkeskolen. Det havde den virkning, at der opstod et helt unikt miljø, og alle andre steder i landet begyndte man at kopiere modellen fra Esbjerg. Derfor virker det jo helt forrykt, hvis Esbjerg Kommune nu går tilbage til tidligere tiders model og rykker kulturskolen ind på en folkeskole. Det vil være et kæmpe tilbageslag, mener Trine Buhl. Hun efterlyser, at der bliver lyttet til fagfolk i sagen og ikke kun kigget på økonomi og excelark. - Kulturskolen har stor succes i sin nuværende form, og det skyldes ikke mindst den placering, den har i bymidten. Det er gennem den, at der gennem årene er opbygget et fantastisk samarbejde med de øvrige kulturinstitutioner i midtbyen, mener Trine Buhl.

Flytning Det er direktionen i Esbjerg Kommune, der er kommet med forslaget om at flytte Esbjerg Kulturskole fra de eksisterende lokaler i Islandsgade til en placering på eller ved Præstegårdsskolen.Ved de netop overståede budgetforhandlinger blev en ansøgning om godt 20 millioner kroner til udbygning af lokalerne i Islandsgade ikke prioriteret af politikerne.



Foreløbig er forslaget om en placering på Præstegårdsskolen ifølge direktør Jørn Henriksen på idéstadiet.

Handler om økonomi Det er i forvaltningen hos direktør i Børn & Kultur Jørn Henriksen, at idéen om at flytte kulturskolen til Præstegårdsskolen, er spiret og nu undersøges. Jørn Henriksen ser det som en mulighed for at give Østerbyen et kulturelt løft og siger i samme omgang, at man naturligvis skal kigge på mange faktorer, blandt andet en mulig utryghed hos forældre ved at sende børn med en bus til området. Den frygt kan Trine Buhl slå ned med det samme. - Det her handler overhovedet ikke om den slags eller for den sags skyld om parkeringsproblemer i Islandsgade, som også er blevet nævnt. Forældre har overhovedet ikke den frygt, og hvis der i stedet for kulturskole skal laves lejligheder i bygningen i Islandsgade, bliver p-problemerne bare endnu større. Det her handler efter min bedste overbevisning om økonomi, fordi man kan søge fondsmidler ved en placering i Østerbyen, mener Trine Buhl.

Ingen fra Præstegårdsskolen Hun mener ikke, at en placering af kulturskolen i Østerbyen vil afhjælpe de problemer, der måtte være i området. - Det er helt andre problemstillinger, der gør sig gældende og helt andre løsninger, der skal kigges på. De trænger til nogle dygtige pædagoger indenfor musik, kunst og kultur på skolen for at vække og fastholde interessen for det kulturelle. I dag er der ikke en eneste elev fra Præstegårdsskolen på Esbjerg Kulturskole. Først skal børnene have lysten, og så kommer spørgsmålet om økonomi. Det er ikke billigt at gå til for eksempel musikundervisning, og det vil da være paradoksalt med en kulturskole uden børn fra nærområdet. Man bør på rådhuset tænke over, hvad det er for en by man ønsker. Der er brugt enorme summer på idrætsfaciliteter gennem de senere år, mens der ikke er blevet spenderet ret meget på kulturen. Det her handler forfærdelig meget om bygninger og forfærdelig lidt om indhold, siger Trine Buhl