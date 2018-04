Forårskåde køer med et stort publikum nær Bramming

Den landsdækkende økodag er et initiativ iværksat af Arla, og det er også Arla, som afholder alle udgifter til blandt andet toiletleje og de andre ekstra foranstaltninger, der skal til for at afholde et så stort arrangement, som det var søndag på Højager. Der var mange aktiviteter som ponyridning, diverse boder med mad og drikke og mulighed for leg på halmballer og meget mere.

Tredje generation

Landmand Helge Mathiensen, som driver Højager sammen med hustruen, Bettina, er tredje generation på gården. Og det er tredje gang inviterer inden for på den landsdækkende økodag.

- Formålet er jo, at vi gerne vil have at børn og voksne skal have et godt forhold til landbruget. Det gælder både byboere og landboere. Første gang havde vi 1700 gæster, anden gang for to år siden 2100 gæster, og i år forventer vi at komme op på mellem 2500 og 3000 gæster.

Han lagde om til økologisk drift i 2010 efter at have drevet konventionelt landbrug i 22 år.

- Det er jeg godt tilfreds med. Der er god økonomi i det, og vi har den størrelse landbrug vi gerne vil have. Vi behøver ikke tænke på hele tiden at vækste, siger Helge Mathiesen.

På gården var der søndag masser af aktiviteter, hvor børnene blandt andet også kunne komme ind og klappe nyfødte kalve, som er under en uge gamle. Det tilbud benyttede søskendeparret, Jannick og Nanna Sølsted Johansen fra Skads sig af.

- Kalvene er rigtig søde, så det er sjovt at få lov til at røre dem. Men af dyr kan jeg nu bedst lide hunde, konstaterer ti-årige Jannick søndag ved middagstid på den velbesøgte økodag på gården Højager.