Forårsformen var i top til motionsløb i Bramming

Hun kunne samtidig fortælle, at formen hos de tre løbere bestemt ikke fejlede noget, og at de var kommet efter præmierne. Selv hvis det ikke lykkedes, var det turen værd.

- Vi er kørt hertil fra Herning, selv om der egentlig også var et motionsløb i Herning i dag. Der var dog flere forskellige distancer her, så det passede bedre, når vi nu alle skulle afsted, sagde Bettina Bundgaard.

460 løbere var klar på startstregen med adskillige supportere langs ruten til at klare sig igennem distancerne, hvor der var mulighed for både 3, 5, 10 og 21,1 kilometer. Og netop de mange forskellige distancer havde fået en del andre end bare lokale til at møde op.

Fra singlet til overflødige kilo

Halvmarathonløberne startede som de første klokken 10, og det passede lige med, at nogle af de første kunne løbe forbi startområdet ud til deres anden omgang, da 10 kilometer-løberne skulle sendes afsted. Her løb de forbi til taktfaste klapsalver fra deres løbefæller og høj musik fra højttalerne på Nørregade i Bramming.

Der var alt lige trimmede fyre uden et gram fedt på kroppen i singlet og korte shorts til løbere i lange tights og farverige fodboldtrøjer med et par ekstra kilo på sidebenene.

En af de andre løbere var Peter Uhrenholt fra Bramming, som havde udfordret sig selv med 5 kilometer-distancen.

- Jeg har tidligere løbet tre halvmarathon, men lige nu er formen ikke til mere end 5-10 kilometer. Jeg håber at løbe distancen på omkring 27 minutter, fortalte han.

Han havde samtidig sin søn med i halvmarathon-løbet, og her var der en forventning om en tid på omkring en time og 40 minutter, selv om løbet blev brugt som træning frem mod et marathon senere på året.

- Det er rigtig fantastisk, at vi kan have sådan et arrangement her i Bramming. Folk bakker op om det, og vejret er virkelig bare med, sagde Peter Uhrenholt.

Arrangørerne var også rigtig godt tilfredse med dagens arrangement, selv om der havde været 470 deltagere sidste år mod 460 i år. Til gengæld havde der været flere tilmeldte på halvmarathondistancen.

- Vi har ændret halvmarathondistancen fra at de løb ud omkring Gørding, hvor de så havde modvind det sidste stykke, til at der nu løbes to rundstrækninger af godt 10 kilometer. Det kan vi se på tilmeldingerne, at folk har taget godt imod, sagde løbsleder Ole Nielsen.