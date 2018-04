Forårs- og sommersange ved Camenakorets koncert i Treenighedskirken

Esbjerg: Torsdag den 3. maj kl. 19.30 giver Camenakoret under ledelse af Kaj Tagmose forårskoncert i Treenighedskirken. Koncerten består af danske børne-, forårs-, sommer- og kærlighedssange. Koret er især er kendt for at arbejde med og kæle for netop danske sange. Koret dirigeres af Kaj Tagmose, som har dirigeret koret i korets 24 årige levetid og desuden arrangerer størstedelen af korets satser. Camenakoret bliver ved denne koncert akkompagneret på klaver af Karin Jakobsson og på guitar af Jakob Harsbo. Midtvejs i koncerten vil et af korets medlemmer give et oplæg om musikkens betydning. Publikum vil også få mulighed for at fortælle, hvad sang og musik betyder for dem. /exp