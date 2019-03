For få bruger Flextrafik: Kampagne skal sikre flere kunder

Esbjerg Kommune: Der er ingen stoppesteder, og der er kørsel fra adresse til adresse alt efter behov. Flextrafik er en udskældt men også populær løsning i de fleste syddanske kommuner. Esbjerg er dog en undtagelse.

Med 9.849 ture i 2018 er passagertallet væsentligt lavere her i kommunen end det er i Kolding og Vejle, hvor der har været henholdsvis 20.000 og 40.000 flexture. Det er et problem, mener Esbjerg Kommune og Sydtrafik. De søsætter derfor en informationskampagne, der skal få flere til at bruge ordningen.

- Der er jo en grund til, at vi tilbyder den her service. Det er en forlængelse af vores busnet og et tilbud til de borgere, som bor i områder, hvor bussen ikke altid er tilgængelig. Derfor vil vi naturligvis også gerne have, at ordningen bliver brugt, siger Søren Heide Lambertsen.

Han tror derfor på, at der er et behov for Flextrafik.

- Den manglende tilslutning er i vores øjne snarere et udtryk for, at der er for få, der ved, at Flextrafik eksisterer. Økonomien har været presset, og derfor har vi ikke reklameret for ordningen før, men det vil vi prøve at gøre nu med en informationskampagne, siger Søren Heide Lambertsen.

Kampagnen udarbejdes i samarbejde med Sydtrafik og skal være klar til sommer. Hvor og hvordan bliver det op til forvaltningen at finde ud af.

- Men vi har i udvalget haft en snak om målgruppen. Det er især de unge og de ældre, vi gerne vil have fat i. Det er dem, der oftest er uden bil og derfor har behovet, mener Søren Heide Lambertsen.