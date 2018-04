Fondsdirektør: Festen i Nordsøen fortsætter med nye aktører

Festen er ikke slut: Der er stadig masser af olie og gas at indvinde i den danske sektor af Nordsøen, selv om de nye udenlandske aktører måske i mindre grad vil handle i dansk interesse, lyder det fra direktøren for Nordsøfonden.

Esbjerg: På Esbjerg Havn er Maersk Oils logo skiftet ud med franske Totals og Dong Energys er ombyttet med britisk-schweiziske Ineos. Dermed er den statslige Nordsøfond med sine 20 procent af Dansk Undergrunds Konsortium (DUC) den eneste danske aktør af betydning i olie- og gasindvindingen på dansk sokkel i Nordsøen.

Til Berlingske siger direktøren i Nordsøfonden, Birgitta Jacobsen, at de udenlandske selskabers indtræden er en fordel i forhold til at indvinde olie og gas fra teknisk vanskelige felter. Hun ser også fortsat et stort potentiale i det danske olieeventyr, men hun påpeger samtidig, at nogle fund, der kunne være gunstig for Danmark, kan blive droppet, nu hvor Mærsk og Dong er erstattet af Total og Ineos.

-Der er ingen tvivl om, at Maersk og Dong har haft en forankring her, som har gjort, at de har haft Danmark som deres hjerteland. Det ændrer sig nu, og vi kommer som land i endnu større grad til at være i en situation, hvor vi konkurrerer om investeringer på global basis, siger hun og fortsætter:

- Der er et stort potentiale i den danske sektor. Der er meget at komme efter derude, men det er ofte teknisk vanskeligt at indvinde, og der er det en fordel, at vi får kompetente, internationale selskaber ind. Men jeg tror også, det kan blive udfordrende for den danske sektor, for der kan være nogle fund, som vi kan mene er interessante, men som vores partnere ikke er interesserede i, fordi fundene vurderes som marginale i international sammenhæng.

Birgitta Jacobsen fremhæver gasfeltet Svane som eksempel på, at den danske Nordsø fortsat er leveringsdygtig, og hun understreger, at Nordsøfonden selv arbejder på at modne flere fund.

Nordsøfonden er selv partner i feltet Ravn, der blev fundet for mere end 30 år siden, men først er blevet sat i produktion i 2017. Feltet er stadig det nyeste i Nordsøen, og Birgitta Jacobsen føler sig overbevist om, at det ikke bliver det sidste. DONGs køber, Ineos, arbejder intensivt på de to felter Hejre og Solsort, men i Nordsøfondens øvrige portefølje er der også bevægelser, fortæller Birgitta Jacobsen.

- Jeg tror bestemt ikke, at vi har set det sidste nye felt i Nordsøen. Bare i vores egen portefølje er der mulige felter på vej. Der er tekniske udfordringer, men der er fremdrift i arbejdet,« siger hun og udpeger området omkring Ravn-feltet samt de såkaldte Robin Hood-felter som potentielle kandidater, siger hun til Berlingske.