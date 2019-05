Fond støtter jubilæumsfestival i Ribe med 100.000 kr.

For første gang har Johan Hoffmann Fonden fra Esbjerg Kommune valgt at støtte Rued Langgaard Festival i Ribe. Det gør de med en stor bevilling på 100.000 kr. i anledning af festivalens 10 års jubilæum.

- Vi har hvert år præsenteret publikum for store, spektakulære musikdramatiske opsætninger og mange internationalt og nationalt anerkendte kunstnere. Det har kun været muligt i kraft af en række - især københavnske - fondes økonomiske opbakning. Det derfor fantastisk dejligt, at vi i år, hvor vi fejrer den første runde fødselsdag, har opnået støtte fra Johan Hoffmann Fonden, der hører hjemme i Esbjerg, siger Lotte Toftemark og forklarer, at festivalen siden starten i 2010 har udviklet sig til en af de største og mest markante kulturbegivenheder i Sydvestjylland, hvorfra Danmarks Radio i jubilæumsåret vil transmittere hele tre koncerter og et forventeligt besøg på over 3000 deltagere fra nær og fjern.

Sådan siger projektudvikler hos Rued Langgaard Festival, Lotte Toftemark efter det blev offentliggjort, at festivalen for første gang har modtaget en stor bevilling fra Johan Hoffmann Fonden, der i 2019 støtter festivalen med 100.000 kr. til gennemførelse af det ambitiøse 10 års jubilæumsprogram.

Ingen betænkeligheder

Hos Johan Hoffmann Fonden forklarer næstformand Henry Heiberg, at man ikke havde de store betænkeligheder i forhold til valget om at støtte Rued Langgaard Festivalen med så stort et beløb.

- Vi er glade for musik, og vi er glade for arrangementer i Esbjerg Kommune, så det var egentlig en nem beslutning, siger Henry Heiberg og forklarer, at fonden primært bidrager til projekter i Esbjerg Kommune, men at der kan gives tilskud til projekter udenfor kommunen, hvis disse skønnes at være til gavn for Esbjerg Kommune og dens borgere.

- Vi synes som en lokal fond, at vi skal bakke op om det lokale, og vi fik en rigtig spændende ansøgning fra Langgaard Festivalen. Vi ved godt, at festivalen er en nichefestival, og derfor ved vi også, at udgifterne ofte overstiger indtægterne, men vi støtter mange typer af musik. Vi støtter opera og kammermusik, men også i den anden ende af skalaen, hvor vi blandt andet kan hjælpe til med anskaffelse af instrumenter, siger Henry Heiberg, der med Johan Hoffmann Fonden yder tilskud inden for områderne kultur, kunst, sport og sundhed.