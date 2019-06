Folketingsvalg: Carsten gider ikke stemme

Gørding: I nogle lande rundt omkring i verden går man i krig for at få mulighed for at deltage i demokratiske valg.

Den ret har vi heldigvis haft i Danmark i mange år, men i Gørding sidder 38-årige Carsten Waldhauer, og han har ikke tænkt sig at bevæge sig ned til stemmeboksen i dag for at afgive sin stemme til folketingsvalget.

- Med årene synes jeg, at der er blevet ligegyldigt, hvem man stemmer på. Det er en stor gang valgflæsk og mudderkast, og der er ingen, som lever op til deres løfter. Jeg synes, politikerne er barnlige at høre på. Ingen kan blive enige om noget som helst, og det er helt på sin plads at tale om en børnehave med rød og blå stue. Så helt ærligt, det gider jeg ikke spilde min tid på, siger Carsten Waldhauer.