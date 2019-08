Folketingsmedlem følger Esbjergforskers kornprojekt

- Det er utrolig interessant, at det falder i tråd med en FN-rapport for landbrugs- og fødevareområdet. Danmark har en af verdens mest grønne landbrugsproduktioner og øget produktivitet og bedre udnyttelse af afgrøderne vil bidrage med mindre belastning af klimaet.

- Det er et meget spændende projekt, siger Anders Kronborg og fortsætter:

Anders Kronborg besøgte fredag sammen med den 24-årige Esbjerg-forsker Frank Manfred Hansper laboratorierne på Aalborg Universitet Esbjerg for at høre om projektet og perspektiverne i hans forskning.

Socialdemokratiets fødevareordfører, Anders Kronborg (S), Esbjerg, følger forskerens arbejde med at udvikle en matematisk model som kombineret med ultrarød gennemlysning af kornkerner kan frasortere højkvalitets korn til mel og andre fødevarer fra mindre proteinrigt korn, der kan bruges til dyrefoder.

Esbjerg skubber til udviklingen

Anders Kronborg hæfter sig ved, at Frank Hanspers projekt kan øge forædlingen af blandt andet korn meget tidligt i produktionsleddet.

- Det er en forholdsvis enkel teknologi til forbedring af de maskiner, der sorterer kornet, selv om Franks matematiske model er meget kompliceret, siger han.

Som folketingsmedlem og fødevareordfører har Anders Kronborg jævnligt møder med fødevareminister Mogens Jensen (S), og han vil nu have Esbjerg-projektet på blokken til næste møde som inspiration.

Han ser projektet som et eksempel på, at uddannelsessektoren i Esbjerg kan være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning.