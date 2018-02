Folketingskandidater til kamp mod gigant-master gennem to kommuner

To folketingskandidater fra henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre, Esbjergs Anders Kronborg (S) og Vardes Claus Christensen (V), gør et nyt, fælles forsøg på at få standset planerne om at etablere en ny 400 kilovolt højspændings-luftledning gennem de to kommuner. Arkivfoto

To folketingskandidater fra Varde og Esbjerg kommune og hvert sit parti går nu sammen om at råbe minister og Folketinget op i sagen om Energinets kommende 400 kilovolt højspændingsledning mellem Idomlund over Endrup og ned forbi Ribe til grænsen.

Esbjerg Kommune: Det er tidligere forsøgt fra flere sider - fra borgere til kommunalpolitikere på topniveau - og nu gør to folketingskandidater fra henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre, Esbjergs Anders Kronborg (S) og Vardes Claus Christensen (V), et nyt, fælles forsøg på at få standset planerne om at etablere en ny 400 kilovolt højspændings-luftledning gennem de to kommuner. Sagen er kort fortalt den, at Energinet ønsker at føre de 42 meter høje master fra Idomlund ved Holstebro til Endrup og videre gennem det østlige Ribe til Niebüll syd for den dansk-tyske grænse, og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) har givet Energinet grønt lys til at påbegynde de to projekter, der udbygger det danske eltransmissionsnet. Begge projekter tager udgangspunkt i Endrup, hvor Energinet har etableret en ny, stor højspændingsstation, og masterne vil pløje igennem landskabet på stort set hele strækningen. Ministeren har nemlig slået fast, at der ikke er råd til den meget dyre og teknologisk usikre løsning med at grave en ønsket højspændingsledning ned. Otte milliarder kroner ekstra koster det ifølge ministeren at grave højspændingsledningerne ned, ligesom Energinet kalder det en "teknisk meget kompliceret og uprøvet løsning".

Sagen kort Klima- og energimister Lars Chr. Lilleholt (V) har tidligere oplyst, at der ikke råd til den meget dyre og teknologisk usikre løsning, som det er at grave en ønsket højspændingsledning ned mellem Idomlund ved Holstebro tværs gennem Varde Kommune og videre til Endrup. Otte milliarder kroner vil det koste ekstra at grave højspændingsledningerne ned, ifølge ministeren, der også tidligere har oplyst, at 400 kilovolt jordkabler ikke er teknologisk muligt, da vekselstrøm efter 20-30 kilometer ædes op i kablet.Baggrunden for de kommende master er kort fortalt, at man er ved at flyde over i vindmøllestrøm, som kræver langt bedre transmissionsmuligheder. Derfor vil Energinet.dk opføre en 400 kilovolt højspændingsledning fra Idomlund ved Holstebro via Karlsgårde og til Endrup og videre til Niebüll i Tyskland.

Står sammen Men afvisningen fra de to sider afskrækker ikke Anders Kronborg og Claus Christensen. - Vi vil nu forfatte en fælles henvendelse til vores partier på Christiansborg. Det er sidste chance, hvis ikke elmasterne skal rejses. Vores holdning er klar - selvfølgelig skal de graves ned, siger Anders Kronborg, socialdemokratisk folketingskandidat i Esbjerg Bykreds og på Fanø. Blandt andre forhenværende borgmester i Esbjerg Kommune, Johnny Søtrup (V), og Varde Kommunes borgmester Erik Buhl (V) har dog tidligere protesteret over planerne om at føre luftledninger igennem følsom natur og landsbyer i deres kommuner.