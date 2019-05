Folketingskandidat rystet over indbrud og hærværk: Det ligner politisk chikane, siger DF'er

Esbjerg Kommune: Byrådspolitiker og folketingskandidat Susanne Dyreborg fra Dansk Folkeparti er rystet efter et forløb på små 14 dage, hvor hun og hendes mand dels var udsat for to hændelser - dels indbrud med tilknyttet hærværk af politiske undertoner, dels et tyveri af valgplakater fra deres landejendom i udkanten af Esbjerg Kommune.

- Jeg kan ikke nå til anden konklusion, end at der er tale om politisk chikane og i sidste ende vel et forsøg på at knægte min frihed til at fremsætte lovlige, politiske udtalelser i valgkampen, siger Susanne Dyreborg.

Forhistorien er den, at Susanne Dyreborg og hendes mand skærtorsdag begav sig i sommerhus. Da de lørdag kørte tilbage til Esbjerg for at deltage i en bisættelse, svingede de forbi hjemmet for at hente nogle småting, og her mødte dem et syn, enhver havde været foruden. Det første varsel om, at noget var galt, var en dør til værkstedet, der stod åben, og dernæst at der på græsplænen lå en siddehynde til en lænestol fra stuen.

- Da vi kommer ind, møder der os et syn af den anden verden. Der er hærværk i hele huset, mine papirer fra det politiske arbejde i Esbjerg Byråd ligger smidt over hele kontoret, en kasse med DF-kuglepenne er åbnet og tømt ud over det hele, viktualierummet er gennemrodet, flasker er smadret, konfetti fra et lager med små bordbomber til nytårsfestligheder ligger over hele stuen, dyner og puder er spredt, og to dyneveste med Dansk Folkeparti-logo ligger på gulvet med glasskår fra en knust vase, valgplakater fra værkstedet er smidt rundt - bare for at nævne noget, siger Susanne Dyreborg. Hun tilføjer, at gerningsmanden eller -mændene har brugt tid på at bytte rundt på strømper og sokker, der var sorteret i bestemte rum i soveværelset.