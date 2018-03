Folketingskandidat opfordrer til kamp mod gigantisk maste-cirkus i Sydjylland

To folketingskandidater fra Esbjerg og Varde har fået svar fra energiministeren på deres bekymring for gigant-master gennem de to kommuner. S-kandidat opfordrer nu andre sydjydske politikere til også at reagere.

Esbjerg/Varde: Der er intet beroligende at hente i det svar fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), som de to folketingskandidater fra henholdsvis Esbjerg og Varde kommuner, Anders Kronborg (S) og Claus Christensen (V), netop har modtaget på deres bekymringsskrivelse over de gigantiske højspændingsmaster, der skal føres igennem landskaberne i blandt andre de to kommuner. Det fastslår Anders Kronborg, der heller ikke lader sig dysse ned af det af ministeren beskrevne faktum, at hans eget parti har et medansvar for, at de enorme master - med Kronborgs ord - vil ødelægge store natur- og beboelsesområder og nu opfordrer andre folketingspolitikere og ditto kandidater fra Sydjyllands Storkreds til at reagere og hjælpe med at få sat en stopper for Energinets kommende 400 kilovolt højspændings-luftledning mellem Idomlund ved Holstebro over Endrup videre til Ribe og ned til Niebüll syd for den dansk-tyske grænse.

Det er jo en bred forligskreds i Folketinget, der har været med til at skaffe os det her på halsen, og jeg kan ikke forestille mig, at de lokale politikere vil have deres hjemegn ødelagt generationer frem med det her mastecirkus. Jeg frygter også, at det her bliver den rene gift for befolkningens opbakning til den grønne omstilling. Anders Kronborg (S), folketingskandidat Esbjerg Bykreds og Fanø.

Sagen kort Forhistorien er den, at de to folketingskandidater - Anders Kronborg (S) fra Esbjerg og Venstres Claus Christensen fra Varde - tidligere i år gik sammen om at råbe minister og Folketinget op i sagen om Energinets kommende 400 kilovolt højspændings-luftledning mellem Idomlund over Endrup og ned forbi Ribe til grænsen.

Energinet ønsker at føre de 42 meter høje master fra Idomlund ved Holstebro til Endrup og videre gennem det østlige Ribe til Niebüll syd for den dansk-tyske grænse, og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) har givet Energinet grønt lys til at påbegynde de to projekter, der udbygger det danske eltransmissionsnet. Begge projekter tager udgangspunkt i Endrup, hvor Energinet har etableret en ny, stor højspændingsstation, og masterne vil pløje igennem landskabet på stort set hele strækningen.

Master smadrer alt I brevet påpeger Lars Chr. Lilleholt, at det var et bredt politisk flertal i Folketinget bestående af Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, DF, Socialdemokratiet, De Radikale og SF, der i 2016 besluttede at ændre princippet om, at nye store højspændingsledninger ikke længere skulle nedgraves af hensyn til de danske husholdningers elregninger samt hensynet til erhvervslivets pengepung. "Vi sparer de danske husholdninger og erhvervsliv op til 8 mia. kr. Samtidigt er den teknologiske udvikling ikke er gået så hurtigt som forventet, hvorfor en kabellægning af denne type forbindelser heller ikke vil være den teknisk mest optimale løsning," skriver ministeren bl.a. Det har Anders Kronborg imidlertid mindre end intet til overs for: - Vi ser her et Folketing og en minister, der går mere op i tekniske løsninger end den optimale løsning for de borgere, der bor i området. Jeg vil hellere gå på kompromis med, at vi ikke får den mest optimale, tekniske løsning frem for at gå på kompromis med borgernes livskvalitet og vores naturs beståen. De master vil smadre begge dele, og nu må Folketinget se at finde en merbevilling og få dem gravet ned, for selvfølgelig kan det lade sig gøre. Det afviser ministeren jo heller ikke i brevet, siger Kronborg, der også undrer sig stærkt over en anden passus i brevet: