Folketingskandidat klager over hemmeligt forslag til placering af gigant-master

"Materialet ændrer sig løbende efterhånden som projektet udvikler sig og materialet vil, indtil det foreligger i sin endelige form, kunne ændre sig væsentligt", skriver Energinet, der anfører, at det ligefrem er kontraproduktivt med for tidlig inddragelse, og at borgerne har bedst gavn af, at det foreløbige forslag til linjeføring forbliver hemmeligt:

- Nu vil jeg sende en klage over afslag på fuld aktindsigt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som er ankeinstans, men også til den politisk udpegede formand for Energinet, tidligere konservativ minister Lars Barfoed. Det ligner ikke noget, at borgerne skal holdes udenfor, mens de mennesker, de samme borgere har valgt til at repræsentere sig i kommunen, skal sidde på den slags oplysninger, siger Kronborg.

Esbjerg Kommune: Folketingskandidat og tidligere formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, Anders Kronborg (S), vil ikke acceptere det delvise afslag på aktindsigt, som Energinet har forsynet ham med, efter at han krævede adgang til de samme oplysninger og kortmateriale, som Energinet havde med til et møde med politikerne i Plan & Miljøudvalget.

Energinet skriver således videre, at "...såfremt borgerne bliver præsenteret for et foreløbigt materiale, vil dette kunne skabe usikkerhed for borgerne og skabe unødigt uro hos den enkelte, da indholdet af materialet ikke er klart. Hvis en borger bliver berørt af Energinets planer for placeringen af linjeføringen, har borgeren krav på, at Energinet opfylder en række grundlæggende retsprincipper og hensyn, herunder bl.a. borgerinddragelse på oplyst grundlag, opfyldelse af de forvaltningsretlige hensyn, såsom partshøring, begrundelsespligt og retten til at indgive klage. Energinet vurderer således, at hensynet til borgerens private interesser og borgernes retssikkerhed vejer tungere end samfundets interesse i, at oplysninger, der endnu ikke er endelige og klare, offentliggøres i det konkrete tilfælde", skriver Energinet.

Har Energinet en pointe i, at det ikke er gavnligt for den enkelte at kende til forslaget på nuværende tidspunkt, Anders Kronborg?

- Nej, det synes jeg bestemt ikke. Energinet deler det op i samfundets interesse og borgernes interesse, men det er et og det samme i dette tilfælde. Det er for borgernes skyld, at oplysningerne bør offentliggøres. Jeg har også været længe nok i gamet til at vide, at det er meget svært at ændre på eksempelvis et vejforløb endsige en højspændings-linjeføring, når man er nået så langt i processen. Når kommunerne først er kommet med deres input til linjeføring, og Energinet har rettet til, så bliver det op ad bakke for den almindelige borgere at få noget ændret, mener Kronborg.