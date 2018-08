Folketingskandidat: Borgermøder skal afskrække mastemodstandere

S-folketingskandidat og mastemodstander er stærkt skeptisk over for de to borgermøder, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har tilrettelagt i Ribe og Varde set i lyset af både tidsrammen og den information, ministeriet har offentliggjort på sin hjemmeside.

- Med vestjysk snusfornuft i sin dna kan man ikke andet end møde skeptisk op. Der er afsat to timer til mødet - og der skal åbenbart være en teknisk gennemgang også, så med erfaring i bagagen fra de andre borgermøder, så tror jeg, det bliver så som så med tiden til dialogen eller muligheden for at stille spørgsmål. Derudover er der jo altså intet nyt sket siden sidst. Rapporten, som Energinet skulle udarbejde over alternative løsningsmuligheder til de 35 meter høje master er ikke færdig, ligesom der i sagens natur derfor heller ikke har været udenlandske eksperter ind over for at granske Energinets konklusioner i den pågældende rapport, siger Anders Kronborg. Han mener, der ligger andet bag de i alt to borgermøder, der er arrangeret:

Men ret meget mere godt er der i første omgang heller ikke at sige om det borgermøde, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og minister Lars Chr. Lilleholt (V) har arrangeret i Ribe i næste uge om den stærk kritiserede højspændingsforbindelse og masteføring fra Idomlund i Holstebro til den dansk-tyske grænse. Det mener folketingskandidat for Esbjerg By og Fanø samt indædt maste-modstander, Anders Kronborg.

Kollektiv dumhed

- Om noget, så har ministeriet og Energinet med den offentliggjorte information på ministeriets hjemmeside jo virkelig lagt sig i selen for at få os herovre til at fatte, at de master bliver stillet op, og at det ikke kan være anderledes. I henhold til selvsamme information er der jo åbenbart ikke noget af det, vi som befolkning ønsker, der overhovedet kan lade sig gøre i virkelighedens verden, og vi har åbenbart være kollektive dumme på de tidligere borgermøde, for i henhold til ministeriets information, så har vi allesammen misforstået det, Energinet har sagt på de møder, siger Kronborg og fortsætter:

- Med tanke på den information og de formuleringer, der er anvendt, er det i øvrigt mildt sagt svært at tro på, at Energinet virkelig er i gang med at tænke ud af boksen og komme med alternative løsningsforslag til masterne, for man slår jo netop fast, at der ikke er nogen. Jeg kan godt være bange for, at de nye borgermøder bare er arrangeret for, at vi skal besnakkes, og at der intet nyt er at komme efter. Jeg tror rent ud sagt, det er arrangeret for syns skyld, men jeg håber, jeg tager fejl, siger Anders Kronborg.

JydskeVestkysten har foreholdt energi-, forsynings- og klimaministeriet kritikken, og herfra gør man opmærksom på, at de to nye borgermøder er ministeriets - ikke Energinets. Derfor vil der heller ikke være en lang, teknisk gennemgang som tidligere, men ifølge ministeriet mulighed for at udveksle synspunkter, stille spørgsmål til ministeren og gå i direkte dialog med Lars Chr. Lilleholt om projekterne.

- De nye elforbindelser spiller en vigtig rolle i omlægningen af dansk energi fra sort til grøn. Men grønne tiltag har også en sideeffekt, og her skal vi lytte til de berørte borgere, så vi sammen kan finde en måde at gennemføre projekterne på, der er så skånsom som mulig for borgere og natur, siger energiminister Lars Chr. Lilleholt.