Folkeskolen i Esbjerg får bedre indeklima

I mange danske folkeskoler har man udfordringer med indeklimaet, og skolerne i Esbjerg er ingen undtagelse. Det kan gå ud over elevernes læring og trivsel, og derfor skal indeklimaet ifølge Realdania forbedres. De har udvalgt 12 danske kommuner - heriblandt Esbjerg Kommune - som i 2019 får økonomisk støtte til at arbejde strategisk med indeklima i skolerne.

Esbjerg: Indendørs luftfugtighed, temperatur og luftens renhed skal have mere opmærksomhed i Esbjerg Kommunes folkeskoler i 2019. Kommunen er nemlig blevet udvalgt af Realdania som en af de 12, der skal gå foran og vise gode eksempler på godt indeklima i folkeskolerne, når de skal i gang med at arbejde strategisk med området.

I Esbjerg Kommune afsatte man allerede 10 millioner kroner i budgetforhandlingerne til forbedring af indeklimaet i skolerne, da der i oktober blev vedtaget et nyt kommunalbudget for 2019-2022. Formand for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF) håber på, at støtten fra Realdania kan bidrage til mere viden på området, så pengene fra budgettet kan investeres bedst muligt, når arbejdet på den front for alvor går i gang.

- Vi vil gerne skabe et bedre indeklima i skolerne. Tidligere har vi lavet investeringer på området og senere fundet ud af, at det ikke var optimale løsninger - eksempelvis udluftningsanlæg, der gjorde, at man ikke måtte åbne vinduerne for at lufte ud i klasselokalerne. Vi har et ønske om at investere vores penge i det nyeste og det, der virkelig virker, siger Diana Mose Olsen.

Midlerne, som kommunen modtager, skal netop gå til at udarbejde en strategisk indeklimaplan, som skal give bud på, hvilke løsninger, der vil være mest optimale for skolerne i Esbjerg Kommune.