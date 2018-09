Folkeskolen fik mange til at række fingeren op

Der bev lyttet koncentreret i salen under folkeskoledebatten, og både lærere, pædagoger, skoleledere og andre nysgerrige var mødt op. En stor diskussion var også, om man skal tale mere positivt om læreruddannelsen, og det mente flere i salen. Lærerformand Anders Bondo svarede, at man dog skal passe på med ikke at tale folkeskolen op uden grund, men hellere forbedre skolen, så der for alvor er grund til at give den roser. Foto: John Randeris

Skoleeleven ville af med inklusionen og lave opdeling i stærke og svage elever. Skolelederen ville have eleverne til at blive på skolen i fritiden. Og lærerformand Bondo ville ikke ubetinget tale folkeskolen op, for så opdager politikerne måske ikke, at den er gal. Mandag aftens debatmøde om folkeskolen fik mange op af stolene.

ESBJERG: Er det okay, at folkeskoleelever bare kan stikke en seddel fra deres forældre og så undgå lektiehjælpen? Er det okay, at privatskolerne snupper de ressourcestærke elever fra folkeskolen, men ikke bidrager med at hjælpe de udfordrede elever? Er det godt med pædagoger som støtte i undervisningen, eller var det bedre med flere lærere? Debatten blussede med masser af oprakte hænder, og emnerne nåede vidt omkring undervejs i det debatmøde, der mandag aften fandt sted på Huset. Socialdemokratiet i Esbjerg havde inviteret formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo, på visit i havnebyen, og han stod på mål for spørgsmål og input fra de fremmødte. Det samme gjorde det øvrige panel bestående af folketingskandidat og folkeskolelærer Anders Kronborg (S), formand for skolelederne Esbjerg Kommune, Jan Lagoni, formand for Esbjerg Lærerforening, Kenneth Nielsen, folkeskoleelev Mathilde Plantener og lektor på læreruddannelsen på UC Syd, Søren Bøjgaard. Inklusion var et af aftenens emner, og Mathilde Plantener, der gik ud af 9. klasse før sommerferien, og som er formand for folkeskoleeleverne i Esbjerg Kommune, var ikke sen til at vende fingeren nedad: - Jeg kunne godt tænke mig, at inklusion blev nedtonet. Man oplever, at der sidder en dreng eller pige med specielle behov, måske en svær grad af ADHD, og som simpelthen ikke passer kognitivt ind i en klasse, og som tager alt lærerens tid. Det går ud over alle andre og også eleven selv. Så var det bedre, at den elev kom i et specialtilbud og så måske senere tilbage i klassen, lød forslaget.

Nu er der skoler, som vil inddrage den understøttende undervisning, og det vil give endnu mere skolegang og samtidig en byge af lektier. Og noget af det, der virkelig skaber skævhed, er de mange lektier, for dem, der har en svag baggrund derhjemme, får ikke den samme hjælp til lektier. Anders Kronborg

Foto: John Randeris - Nu er eleverne blevet så pressede af test, så nu skal der pædagoger ind i skolen for at afbøde det. Helt ærligt så havde jeg lang mere brug for en dyrtig matematiklærer i min 10. klasse end en pædagog, sagde lærerformand Anders Bondo. Foto: John Randeris

Hellere skole end Facebook Søren Bøjgaard var ikke enig: - Jeg bliver faktisk lidt provokeret af Mathildes indlæg. Jeg underviser lærerstuderende i inklusion til daglig og er en af dem, der forsøger at tale inklusion op. Børn skal have lige adgang til skolesystemet, men det er til gengæld rigtigt, at hvis alle børn skal være en del af normalskolers hverdag - og det er en rigtig god idé - så skal der også sættes penge af til det, og lærer skal være specialuddannede til opgaven, sagde han. Folkeskolereformens længere skoledage var et andet hedt diskussionsemne, og Jan Lagoni talte for, at mange børn har godt af at bruge en god del af tiden i skolen: - Jeg vil hellere have, at de unge mennesker er aktive henne i skolen med en skoledag med masser af aktiviteter, end at de ligger derhjemme og bare er på computeren. Vi har i Danmark en sørgelig rekord i, hvor meget vores børn er på de sociale medier, sagde han. Anders Bondo ville hellere dele dagen op: - Jeg synes, det er ærgerligt, hvis hele skoledagen bliver skolificeret. Så hellere at starten af dagen er skole, og så et godt fritidstilbud. Det er ærgerligt, når børns fritid bliver så begrænset, sagde han.