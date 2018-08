I sommerferien er der blevet holdt øje med køleskabet med det resultat, at det faktisk holdt temperaturen. Det har vi gjort, eftersom det ville være en relativ dyr affære for os som folkeskole at købe et nyt køleskab.

En dyr sag

Alle disse varer blev efterfølgende kasseret, og i stedet er skolen blevet præsenteret for en bøde på 5.000 kroner. Det fremgår desuden af kontrolrapporten, at skoleboden har to deltidsansatte, ligesom det igen blev meddelt, at skoleboden ville få styr på tingene, inden salg af fødevarer.

Og det er nu sket, oplyser Morten Andersen, administrativ leder på Cosmos Bakke, der som følge af sagen har måttet grave dybt i kassen og investeret i et nyt industrikøleskab.

- Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at sådan noget sker. Det må det ikke, og det er ikke godt nok. Men vi troede og var overbeviste om, at tingene var i orden. I sommerferien er der blevet holdt øje med køleskabet med det resultat, at det faktisk holdt temperaturen. Det har vi gjort, eftersom det ville være en relativ dyr affære for os som folkeskole at købe et nyt køleskab. Sagen er imidlertid den, at når køleskabet bliver åbnet og lukket kontinuerligt, har et almindeligt husholdningskøleskab vanskeligt ved at følge med til at køle ned. Derfor har vi nu købt et industrikøleskab, forklarer Morten Andersen, der erkender, at bøden på 5.000 kroner på er en forholdsvis stor post, som skolen sagtens kunne anvende andre steder.

Han gør samtidig opmærksom på, at skolen tager fødevaresikkerhed alvorlig, hvilket også ses ved, at skoleboderne på både Boldesager Skole Cosmos og Spangsbjergskolen Cosmos har en elite smiley.