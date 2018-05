Folkerace med sminkede lig på skrotgrænsen

Esbjerg Motorsport er med sit nye baneanlæg kommet op i en helt ny liga, og formanden håber at få en afdeling af EM i rallycross til Korskroen. Lørdag blev første afdeling af DM i folkerace kørt på banen.

Esbjerg: Da Esbjerg Motorsport for et år siden kunne indvie det nye baneanlæg på Korskroen, var det starten på en ny æra. Det håber i hvert fald formand Ronni Hoffland. - Vi står nu med en både god og sikker bane på 1.012 meter mod tidligere 600 meter. Vi skylder Esbjerg Kommune en kæmpe tak for et godt samarbejde, og det betyder, at vi nu kan lægge billet ind på større løb og arrangementer. I år har vi afslutningsløbet i DM-serien i rallycross og crosscart, hvor Ulrik Linnemann blandt andet kommer og vil forsøge at sætte banerekord, og vi håber at få en EM-afdeling i rallycross til Korskroen, siger Ronni Hoffland. Han glæder sig allerede til næste opgradering på anlægget, der bliver en bygning med blandt andet omklædningsrum og toiletter. Lørdag var Ronni Hoffland løbsleder med ansvar for afvikling og sikkerhed, da første afdeling af DM i folkerace blev kørt på banen ved Korskroen. Her var 42 kørere fra hele landet mødt op til ræs, og på lægterne var omkring 200 tilskuere på plads.

Jeg går da efter at vinde DM i ladies-klassen, man er vel konkurrencemenneske. Rikke Donark-Jensen, folkeracer

DM i folkerace DM afvikles over syv afdelinger, hvoraf den første blev kørt på Korskroen Motor Center lørdag.Der køres i tre forskellige klasser, nemlig ungdom, ladies og folkerace.



I alt 42 kørere stillede op i de tre klasser på Korskroen.

Sminkede lig Folkerace foregår på bane, og det gælder sådan set bare om at komme først. Man må gerne skubbe lidt, men man må ikke køre hinanden af banen. Undervejs i hvert heat skal alle kørere en gang tage det såkaldte alternative spor, som kan være enten hurtigere eller langsommere end det almindelige spor. Man må køre i lige den bil, man har lyst til, men efter løbet skal man sælge sin bil for 8.000 kroner, hvis nogen vil købe den. På den måde undgår man, at der er for stor forskel på deltagernes biler, da man når som helst kan miste sin bil, hvis andre vil købe den. Det betyder også, at mange af de deltagende biler er sminkede lig på skrotgrænsen.