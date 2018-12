Folkemøde i Ribe forventer royalt besøg i 2020

Flere aftaler er allerede på plads, når der i Kristi Himmelfartsferien i år 2020 afvikles et folkemøde i Ribe for at fejre 100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Udover gengagere som Per Vers og Sigurd Barrett fra seneste folkemøde håber arrangørerne på deltagelse af repræsentanter fra regentfamilien.

- Når vi igen vil skabe et folkemøde i Ribe, handler det om, at vi føler, at der er et rigtig godt emne, og samtidig var det sidst en fornøjelse at opleve, hvor godt det blev modtaget i Ribe, siger Jens Torkild Bak og Signe Von Oettingen samstemmende.

Jens Torkild Bak står sammen med sognepræst Signe Von Oettingen bag den store begivenhed, der lige er blevet blåstemplet af præsidiet for Genforenings jubilæet som et af fyrtårnsprojekterne.

Ønsket er at skabe et stort arrangement, hvor der vil være en masse gode oplevelser for Ribes indbyggere og de mange gæster, der sikkert vil hvalfarte til byen, men selv om meget endnu ikke er faldet på plads en af tovholdene, Jens Torkild Bak, at der er lavet aftaler med både Per Vers og Sigurd Barrett, som begge gav gæsterne til det sidste folkemøde gode oplevelser.

Ribe: Arrangørerne fra Ribe Stift og folk omkring Ribe Domkirke håber på, at man igen kan skabe et stort folkemøde, når Folkemødet med titlen " Grænsen - Et folkemøde i Ribe" afvikles i 2020 fra den 21.-24. maj.

Det er Ribe Stift der i et tæt samarbejde med de andre kommuner i stiftet står bag det kommende folkemøde. UC Syd og Grænseforeningen er også medspillere. Der er en klar forventning om, at typen og antallet af arrangementer vil være i stil med folkemødet i Ribe i 2017, og så vil der være gratis entre til alle arrangementer.

Regentfamilien

Ribe er det eneste sted i Danmark, hvor der bliver afholdt et folkemøde for at markere 100-året for genforeningen, og det er arrangørerne selvfølgelig glade for.

- Folkemødet i forbindelse med Luther-jubilæet viste os, at vi har opbakningen i Ribe, og at Ribe er det perfekte sted at holde det. Rammerne her i byen er bare noget ganske særligt. Vi havde sidste gang stor succes med at lave arrangementer med fokus på historien som seminarer, foredrag og debatmøder, men der var også arrangementer af mere underholdende og folkelig karakter, og det vil vi også have denne gang, siger Signe Von Oettingen og forklarer, at der også vil blive tænkt på børn og unge med blandt andet musikarrangementer og et unge parlament.

Da genforeningen var en realitet for snart 100 år siden, startede fejringen med, at Kongen red over grænsen på den hvide hest, og det sluttede med en stor gudstjeneste i Ribe Domkirke, og dette ønsker man at gentage.

- Der afholdes en stor Gudstjeneste i Ribe Domkirke 12. juli for at markere jubilæet, og det er vi naturligvis stolte af. Det sætter jo også en streg under, at det er oplagt at markere genforeningen her i Ribe. Vi har en klar forventning om, at der kommer repræsentanter fra regentfamilien og deltager, når det hele skal fejres, siger Jens Torkild Bak.