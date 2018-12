Folk i Bramming og Ribe: Det bedste og værste ved julen

Det viste sig, at der var mange og store forventninger, og juleglæden havde overtaget hos de fleste, som til gengæld havde lidt sværere ved at komme med et bud på "det værste" ved julen.

Ellen Knudsen, 74 år, Bramming: - Det bedste ved julen er at være sammen med familien. I det hele taget kan jeg rigtig godt lide december måned. Jeg synes det er en hyggelig måned, og for min skyld må vi godt få en hvid jul. Men det får vi vist ikke i år. Jeg glæder mig til, at vi skal være sammen med vores tre børnebørn og i år skal vores første oldebarn, Nadia, så også være med. Det bliver en jul i familiens skød, og det er dejligt. Det værste ved julen - det kan jeg slet ikke komme i tanke om.

Tom Egebjerg Madsen, 49 år, Brramming: - Jeg glæder mig til at skulle fejre Jesu fødsel. Med julen fejrer vi vores kristne tro, så for mig har julen i høj grad religiøs betydning. Vi skal da også i kirke juleaften. Men ellers er det jo fællesskabet og samvær med familien, hyggen og juletræet, som jeg glæder mig til. Jeg skal holde jul med min kone, vores søn og mine svigerforældre. Det bliver hyggeligt. Det værste ved julen - ja, det er vel den stress og det gaveræs, som julen også er. Man må godt sætte tempoet ned. Om julen er blevet for materialistisk - tja, det har den nu nok altid været.

Christina Nissen, 41 år, Bramming: - Det bedste ved julen er udsigten til at få noget dejlig julemad, og så er det selvfølgelig også at være sammen med familien og ikke mindst børnene. Jeg har selv fem børn på 21, 15, 14, 10 og halvandet år og min kæreste har to børn, så vi har en stor børneflok. Det værste ved julen er, hvis forventningerne bliver skruet for højt op og nogen så ender med at blive skuffet. I vores familie giver vi ikke store julegaver. Jeg er selv skilsmissebarn, og jeg kan godt huske fra min barndom, at det kunne være lidt svært med juletiden, hvor jeg på skift var hos min mor og far. I skilsmissefamilier kan juletiden godt være lidt af en udfordring.

Ellen Christensen, 70 år fra Mandø - omgivet af sine børnebørn Line Fredskild, 21 år og Pavia Poul Christensen, 19 år: - Julen skal selvfølgelig holdes på Mandø sammen med min søn og hans familie. Vi er altid hjemme på Mandø juleaften. Vi har masser af traditioner, som jeg er glad for. Anden juledag kommer hele familien til julefrokost hos mig. Her bliver vi 46 mennesker - og jeg laver selv al maden. Og dagen efter skal jeg hygge mig og spille spil med mine to børn, otte børnebørn og ene oldebarn. Hvad der er dårligt ved julen: det ved jeg ikke. Jo, det skulle da lige være, at man får for meget at spise. Men det er man jo selv herre over.

Lucia Mudekereza, 18 år og Bireke Nakatobesa, 21 år, begge kommer oprindelig fra Congo, men har boet i Danmark i syv år: - For os er juleaften en helt almindelig dag. Vi fejrer ikke juleaften, fordi vi er Jehovas Vidner. Grunden til, at vi ikke fejrer jul er, at Jesus sagde at vi skulle mindes hans død og ikke hans fødsel. Der er ikke nogle vidnesbyrd om, at Jesus er født den 24. december. Det står der ikke noget om i Bibelen, og vi følger Bibelens ord. Når vi ikke er ude og forkynde går vi på produktionsskolen Lustrupholm, lyder det fra de to piger, som med skriftsteder og Bibelcitater stod klar i gågaden i Ribe.