Første spadestik til kunstgræsbane

Tjæreborg IF er i fuld sving med det indledende arbejde med at lave kunstgræsbanen ved klubben.

Tjæreborg: Få dage efter byrådets enstemmige blåstempling af kunstgræsprojektet er de første, store spadestik til udgravningen af banen blevet taget.

Tjæreborg IF har sammen med kommunen foretaget rydning af hegn, buske og træer, opsætning af byggehegn og etablering af kørevej og oplagsplads.

Tjæreborg IF skal som en del de 50 procents medfinansiering af projektet stå for etablere byggepladsen og grave muldjord væk samt en del af banens opbygning.

Klubben har mødt stor velvilje fra lokale entreprenører, vognmænd og landmænd, som stiller mandskab og maskiner til rådighed, siger formanden for Tjæreborg Idrætsforening, Flemming Nielsen.

Selve udgravningen forventes klaret over en weekend.

- Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Esbjerg Kommune, og det er en stor fordel for den planmæssige gennemførelse af projektet, at kunstgræsudvalget er repræsenteret ved ingeniør Finn Støjer i styregruppen. Finn Støjer var også byggeleder på opførelsen af Multihallen med tilhørende lokaler, siger Flemming Nielsen.

Banen kommer til at ligge klods op ad tribunen, som bevares, og helt tæt på skolestien, som i det meste af byggeperioden vil være lukket for gennemkørsel.

Byggeriet ventes færdigt 1. august.