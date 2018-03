Første spadestik taget til nye kæmpehaller hos Ib Laursen

Tirsdag kunne den succesfulde virksomhed så tage første skridt til det 19. af slagsen, da direktør Peter Laursen fra en stor gravemaskine tog første spadestik til opførslen af to kæmpehaller på sammenlagt 5000 kvm, der forventes at blive taget i brug i efteråret 2018.

De to nye haller på 5000 kvm er konstrueret og tegnet i et samarbejde mellem Peter og Ib Laursen og Tømrermestre H. Bruun & Søn.Byggeriet består af 4200 kvm lagerhaller og 800 kvm til pakkeri. Det forventes, at der vil være rejsegilde på det nye byggeri om to måneder, mens de skal stå klar til brug i efteråret 2018.

Tidsmæssigt

Direktør Peter Laursen er glad for, at byggeriet endelig kan komme igang efter mere end et år på tegnebrættet.

- Også for medarbejdernes skyld bliver det rigtigt godt at komme igang. Med de nye bygninger får vi alle vores varenumre på samme side, så man ikke skal over vejen igennem vores område for at komme til de forskellige haller. Det kommer til at betyde meget rent tidsmæssigt, siger Peter Laursen og forklarer, at de ældre haller på vestsiden af vejen fremover skal bruges som et fjernlager.

De første seks uger af byggeriet vil gå med jordarbejde inden støbearbejdet og selve byggeriet går i gang. Ligesom ved opførelsen af Ib Laursens allerførste halbyggeri er det tømrerfirmaet H. Bruun & Søn, der står bag. Eneste forskel er, at det dengang var med faderen Helge i front, mens ansvaret idag er videregivet til sønnen Gregers, og tømrerfirmaet har siden stået bag samtlige byggerier hos Ib Laursen.

Det nye halbyggeri sker i samarbejde Nørgaard Anlæg, mens det er arkitekt Øjvind Andersen fra Arkitektladen A/S i Ribe, der står bag tegningerne til den kommende administrationsbygning.