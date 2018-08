Første skoledag i klassen og bag katedret

For en 0.-klasses-elev var det vigtigste, at ingen drillede, og at mors hånd var lige til at række ud efter. For den nyuddannede lærer var det, at kollegerne var søde og årsplanen klar. Vi var med til to gange første skoledag på Sønderrisskolen.

I dag begynder historien for 0.A. Klokken er lidt over halv ni, og klassens 25 er landet ved bordene i deres nye lokale. Rundt langs væggene står forældrene og er mindst lige så spændte, og på deres telefoner ligger allerede de første 30-40 billeder.

Jeg har fået min lyserøde tylkjole på, og der er en sommerfugl af pailletter. Men det er kun, fordi det er første skoledag. Jeg glæder mig mest til at lære at læse, så det er min tur til at læse for min mor.

- Mor limer den lige!

At vi er i måneden "gust" har en lille pige til gengæld helt styr på. Men i øvrigt er det jo kun godt, at der er noget at lære, når man nu er kommet i skole. Når altså man kan få lov til det for mor og far.

- Mor limer den lige! lyder det fra en mor, da en dreng skal klæbe en tegning på et ark karton.

Men sådan er mødre jo, og det er nu også rart at have hende og far med her 1. skoledag, så man lige kan række ud efter deres hånd eller få et kram.

Et andet sted på skolen har 39-årige Barbara Rønberg også første skoledag. Uden sin mor. Men hun er også spændt, for hun blev uddannet lærer før sommerferien.

- Om to timer møder jeg min 8. klasse for første gang, og tankerne flyver da rundt i hovedet. Hvordan er eleverne? Virker min undervisning? Alt er nyt for mig. Selv det at lave en årsplan, for det lærte vi ikke på læreruddannelsen. Men mine nye kolleger er søde, og så kan man jo klare alt, smiler Barbara Rønberg.

Så triller 1. skoledag videre. For elever og lærere. Og snart bliver det jo faktisk lørdag 25. august, sådan rigtigt, og der føles det hele sikkert meget mere trygt.