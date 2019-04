Første gang i flere år: Gymnasium i Esbjerg har underskud på knap en million

For første gang i flere år er Esbjerg Gymnasium gået ud med et underskud. Det er dog ikke noget, der bekymrer skolens rektor, Erling Petersson. Arkivfoto: Jacob Schultz.

I årsregnskabet for Esbjerg Gymnasium i 2018 har skolen et underskud på knap en million. Det er første gang i flere år, at årsresultatet har givet røde tal i skolens regnskab.

Esbjerg: -956.836 kroner. Det er det tal, der står skrevet med rødt i Esbjerg Gymnasiums årsregnskab for 2018. Skolen er nemlig gået ud med et underskud på knap en million kroner. Esbjerg Gymnasium havde ellers budgetteret med et overskud på 980.456 kroner for 2018. - Vi er selvfølgelig ikke super stolte af underskuddet. Vi skal helst balancere nogenlunde omkring nul, og det gjorde vi ikke sidste år, da vi er kommet ud med et underskud på en lille million, siger Erling Petersson, rektor på Esbjerg Gymnasium. Det er første gang i flere år, at skolens årsresultat viser et underskud. Senest var i perioden fra 2007 - 2011, hvor skolen gik fra amtslig styring til selvejende. Her skulle skolen købe bygningerne, og derfor har Esbjerg Gymnasium arbejdet med et underskud i nogle år af den periode. Forinden har skolen ikke haft underskud siden 1998, hvor Erling Petersson trådte til som rektor. Selv om røde tal i regnskabet ikke er noget, som Esbjerg Gymnasium er vant til, bekymrer underskuddet for 2018 dog ikke rektoren. - Ser vi på underskuddet i forhold til vores egenkapital, der ligger på omkring 24 millioner, er Esbjerg Gymnasium ikke i en kritisk situation. Underskuddet vil ikke lukke eller true skolen, og der er ingen røde lamper, der lyser hos os, siger Erling Petersson.

EG's regnskaber 2017: Overskud på 1.904.681 kroner og skolens balance pr. 31. december 2017 udviser en positiv egenkapital på 25.846.826 kroner.

2016: Overskud på kroner 4.845.889 og skolens balance pr. 31. december 2016 udviser en positiv egenkapital på 23.942.143 kroner.

2015: Overskud på 1.327.967 kroner og skolens balance pr. 31. december 2015 udviser en positiv egenkapital på 19.096.253 kroner.

2014: Overskud på 1.851.593 kroner og skolens balance pr. 31. december 2014 udviser en positiv egenkapital på 17.768.285 kroner.



Kilde: Esbjerg Gymnasiums årsrapporter Tidligere regnskaber har vist overskud for Esbjerg Gymnasium, men i regnskabet for 2018 er skolet kommet ud med et underskud på 956.836 kroner, mens skolens egenkapital ligger på 24.889.990 kroner. De seneste år har resultatopgørelserne set ud som følgende:

Fald i elever, efteruddannelse og studieretninger I årsrapporten fremgår det, at underskuddet bliver begrundet med flere faktorer. Det handler om fald i elevtilgangen på Esbjerg Gymnasium samt oprettelse af blandede studieretningshold i efteråret 2018, som krævede fire ekstra matematik A-hold for netop at undgå elevflugt. Derudover valgte skolen at sende lærerne på mere efteruddannelse end først budgetteret. - Jeg tror, at vi har brugt en lille halv million ekstra på efteruddannelse. Alle lærerne er berettiget fem dages efteruddannelse årligt, men rigtig mange har været på mere end de fem dage. Det så vi som en fornuftig investering, siger Erling Petersson. I 2018 fik lærerne også en lønforhøjelse grundet lønforhandlinger fra fagforeningen, som også tæller med i årsregnskabet. I regnskabet kan man se, at der er brugt knap 66 millioner på posten for personaleomkostningerne, der både omhandler lønninger, gage, sociale arrangementer med mere. Her var der budgetteret med knap 65 millioner.

Tilbygning fra egen lomme Esbjerg Gymnasiums likvide beholdning er faldet fra 14.455.105 kroner til 6.591.100 kroner, når man kigger på tallene fra 2017 til 2018. Faldet skyldes, at udgifterne til den nye tilbygning på skolen - som stod færdig i august 2018 - er finansieret af skolens likvide kapital uden optagelse af nogle lån. Tilbygningen på 758 kvadratmeter har fem klasselokaler, studieområder, lærerarbejdspladser og et åbent område. Ledelsen og bestyrelsen valgte at bygge tilbygningen på grund af stigningen i elevtallet fra 2016-2017, som nu er vent til et fald. - De nye faciliteter giver eleverne ordentlige forhold, og både bestyrelsen og jeg vil sige, at selv om vi står med underskud nu, var tilbygningen det helt rigtige at gøre, siger Erling Petersson.