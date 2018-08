Før var der 70 - nu er der kun 12 flygtninge på nedlagt skole i Ribe

I de seneste par år er antallet af flygtninge, som er kommet til Danmark faldet stærkt i takt med diverse politiske stramninger, og det betyder også at antallet af flygtninge, som er kommet til Esbjerg Kommune er faldet. I 2018 forventes det, at kommunen samlet kun skal modtage 14 flygtninge. I 2019 forventes 31 flygtninge at komme til Esbjerg Kommune.

Spare driftsudgifter

Hun oplyser videre, at kommunen tidligere benyttede alle bygningerne på Nørremarkskolen til beboelse og fritidsaktiviteter for flygtninge. Det gør kommunen ikke længere.

- I forbindelse med det mindre antal personer, der er tilbage på skolen har kommunen samlet beboerne i en enkelt afdeling og lukket de øvrige afdelinger for at spare på driftsudgifterne, oplyser kontorchefen.

Er der planer om at lukke Nørremarkskolen permanent som midlertidige boliger til flygtninge - i konsekvens af, at der kommer meget færre flygtninge til Esbjerg Kommune?

- Det er korrekt, at kommunen skal modtage et mindre antal flygtninge både i år og næste år, men der er ingen aktuelle planer for Nørremarkskolen ud over beboelse til flygtninge, siger Mai-Britt Schmidt Pedersen.