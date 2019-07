Før festugen: SSP opfordrer forældre til at tage en snak med deres teenagere

Det giver tryghed for alle parter, hvis forældre tager en snak med deres teenagere, før de bliver sluppet løs til arrangementer ved for eksempel Esbjerg Festuge. Lav faste aftaler om alkohol og hjemmetidspunkter, lyder opfordringen.

Det er vigtigt, at være nysgerrig på, hvem ens børn færdes med, og om deres omgangskreds ændrer sig. Nysgerrigheden sender tydelige voksensignaler til de unge, så de er bevidste om, hvad der er forventet og acceptabelt, når de hygger i det offentlige rum. Vi ved, at de unge tager forældres normer med sig, selv når de samles uden voksne. Samtaler mellem forældre og unge er derfor det mest effektive adfærdsregulerende redskab i de unges sociale liv, lyder det i opfordringen fra SSP, Forebyggelse og Vejledning.

- Det var tydeligt, at der ved sidste års festuge-arrangementer var ekstra mange forældre til stede, og der var lavet aftaler om afhentning, når arrangementerne for de unge sluttede. Det er lige præcis det, vi ønsker, siger Alexandra Felski, der er en af SSP-konsulenterne i Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune: SSP i Esbjerg Kommune havde sidste år stor succes med at opfordre forældre til at tage en god snak med deres teenagere op til arrangementer som for eksempel Esbjerg Festuge, og derfor bliver opfordringen gentaget i år.

SSP står for skole, sociale myndigheder og politiet.I Esbjerg er det forankret under SSP Vejledning og Forebyggelse under Børn & Kultur i Esbjerg Kommune. Konstitueret leder af afdelingen frem til den 31. oktober er Pia Tønnes.

Tal med andre forældre

Forældre til unge bør også tage en snak sammen indbyrdes, så man får viden om hinandens holdninger. På den måde undgår man også at blive fanget i "alle-de-andre-må-diskussioner" med deres teenagere, opfordrer SSP videre.

Der er generelt ikke er megen ungdomskriminalitet i Esbjerg og det tilskriver SSP blandt andet det store forebyggende arbejde, der bliver gjort.

- Det er vi glade for, og det bekræfter os bare i, at vi skal fortsætte det gode arbejde, ikke mindst på forebyggelsesområdet. Forældre kan sagtens lade de unge gå ud og more sig og der er evidens for, at de i høj grad vælger venner ud fra de normer, de har med hjemmefra, det gælder også på alkoholområdet. Forældres indflydelse rækker altså ud over det tidspunkt, hvor børnene retter sig efter, hvad forældrene siger. Børnene har i høj grad forældrenes normer med i bagagen, siger Alexandra Felski.