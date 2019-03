Fødselsdagssang fra Sveistrup

Esbjerg: Jakob Sveistrup giver fredag 8. marts klokken 19.30 en koncert i Musikhuset Esbjerg. Jakob Sveistrup har genopfundet sig selv som SVEISTRUP og leverer soul og funk. Væk er nu den lette pop, Jakob Sveistrup blev landskendt for, da han i 2005 vandt Dansk Melodi Grand Prix med "Tænder på dig".

Soul- og funklyden præger også det nye album, In Your Face, der netop er udkommet. Man kan 8. marts i Esbjerg forvente nye numre både herfra og fra "All In/All Out", når SVEISTRUP og band gæster Musikhuset. /EXP