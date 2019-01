Det erkender Flemming Nør-Pedersen, direktør for Landbrug & Fødevarer, i forbindelse med et møde på Esbjerg Havn fredag. Her befandt han sig sammen med andre repræsentanter fra Landbrug & Fødevare og giganter som Danish Crown og Arla for at se nærmere på, hvilke faciliteter Esbjerg Havn kan tilbyde i forbindelse med Brexit.

Direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & FødevarerOmrådedirektør Jens Munk Ebbesen, Landbrug & Fødevarer (ansvarlig for veterinær- og fødevareforhold) Områdedirektør Jan Laustsen, Landbrug & Fødevarer (ansvarlig for handels- og markedsforhold) Susanne Graversen, Danish Crown Anne Birgitte Skjøtt, Arla Foods Ingredients Jacob Palmgren, Arla Foods AmbA Flemming N. Enevoldsen, bestyrelsesformand, Esbjerg Havn Ole Ingrisch, havnedirektør, Esbjerg Havn Jesper Bank, Salgsdirektør, Esbjerg Havn

Danmark eksporterer i dag årligt for 12 milliarder kroner fødevarer til Storbritannien, som er den fjerde største eksportdestination for danske landbrugsprodukter. Ifølge Flemming Nør-Pedersen fragtes mere end halvdelen landbrugets produkter i dag med lastbiler til Storbritannien via Kanalen og havne som Dunkirk og Calais.

- Brexit eller ej skal man måske til at sejle mere med godset. Det var også det, der stod klart for Arla og Danish Crown, lød det fra Flemming Nør-Pedersen.

Havnen bedre alternativ

Med en hård Brexit vil der her blive skabt alvorlige kapacitets-problemer, hvor lastbilerne vil komme til at holde i kø, mens de venter på at blive tolddeklareret. Og hvis ventetiden, som vurderet, bliver fem-syv timer, så er det et bedre alternativ at bruge havnen i Esbjerg.

- Landbrug & Fødevarer forudser, at Brexit vil medføre nye handelsmønstre, og at eksisterende handelsmønstre skal opdateres, når Storbritannien bliver et såkaldt 3. land. I den forbindelse er det vores forventning, at Esbjerg Havn kan spille en afgørende rolle, siger Flemming Nør-Pedersen, der efter fredagens møde i havneadministrationen og rundtur i Østhavnen, mener, at Esbjerg Havn har, hvad der skal til for at håndtere en stigende trafik.

Også Esbjerg Havns direktør, Ole Ingrisch, melder klar.

- Havnen har kapacitet nok til, og vi kan også tage flere skibs-anløb, ligesom vi har ramperne, men vi skal blandt andet have skabt nogle faciliteter til tolddeklaration. Det skal vi nok finde ud af, siger havnedirektøren.

Ingen kan på nuværende tidspunkt sige, hvor meget gods, der vil blive omdirigeret fra Kanal-overfarten til Esbjerg, men det vurderes, at man foruden Sverige og Danmark også vil kunne tiltrække trafik fra Nordtyskland og Polen.

Havnedirektøren tør dog ikke sige noget konkret om, hvor mange arbejdspladser, aktiviteten vil medføre, men han vurderer, at havnen vil få en ekstra færgeafgang til England i døgnet, og at der i første omgang vil kunne skabes 20-40 nye arbejdspladser.

I dag sejler to fragtfærger i pendulfart mellem Esbjerg og Immingham.