Fødevarebanken kommer til Esbjerg

Krisecentre, varmestuer og væresteder for socialt udsatte i Esbjerg-området kan snart nyde godt af overskudsmad fra FødevareBankens nye afdeling i Kolding. Afdelingen kører for første gang tirsdag ud med overskudsmad til sociale organisationer i Esbjerg.

Esbjerg: Danmarks største aktør inden for videreformidling af mad til udsatte gør nu indtog i Esbjerg. Tirsdag den 27. marts kører FødevareBanken for første gang ind over bygrænsen for at levere overskudsmad til Esbjerg Krisecenter, Kirkens Korshærs varmestue og projekt Medvind i Østerbyen.

Sidstnævnte projekt er igangsat af Lauritzen Fonden i samarbejde med Esbjerg Kommune, og det er netop via Lauritzen Fonden, at det nu er lykkedes Fødevarebanken at nå til Esbjerg. Fonden har nemlig delvist finansieret den kølebil, der tirsdag sætter kurs mod vestkysten.

Maden bliver leveret fra Fødevarebankens nyetablerede afdeling i Kolding. Afdelingen har indtil nu primært kørt overskudsmad ud til sociale organisationer i Kolding, Fredericia og Middelfart, men det er tanken, at man fra lageret i Kolding på sigt skal kunne dække hele Sydjylland og Fyn.