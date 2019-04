Fodboldfans og 3000 motorcykler skulle gennem Esbjerg

Hun har højst sandsynlig ikke kun hentydet til fodboldkampen. For på samme tid kunne motorcyklernes drøn høres fra hendes plads i solen, og enkelte motorcykler kørte allerede forbi i rundkørslen ved Strandbygade. Skærtorsdagens motorcykeltræf havde samlet omkring 3000 motorcykler, der skulle køre parade gennem byen. De to arrangementer - motorcykeltræf og fodboldkamp - krævede koordinering af Syd- og Sønderjyllands Politi.

Parade stoppede trafikken

Omkring 100 EfB-fans gik gennem byen, kort før motorcykelparaden blev sendt af sted fra Torvet i Esbjerg.

- Det hele gik fint med koordineringen af fodboldfans og motorcykler. Vi fik sendt EfB's fans af sted et kvarter før planlagt, og derfor blev tidsplanen overholdt, sagde Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politis kommandostation.

Brøndbys fans gik fra Borgergade mod Blue Water Arena, men her var der kun omkring 30 fans i samlet flok.

- Vi har ikke haft problemer med uorden før kampen, for folk har opført sig pænt. Vi havde en bus med af Brøndby-fans, som sad fast i trafikken på grund af motorcykelparaden. Der var en flok, der blev bange for at de ikke nåede kampstarten, og derfor begyndte de at gå mod stadionet. Men ret hurtigt kunne bussen køre igen, og derfor måtte de gående fans halse efter bussen for at nå frem til kampen, fortalte Erik Lindholdt.