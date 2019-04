Fodbolddrenge mødt af racistisk musik og tilråb

Et fodboldhold fra Kvaglund IF blev under og efter en fodboldkamp i Nørre Snede mødt med racistiske tilråb og en sang, der støtter Rasmus Paludan. KIF's formand har kontaktet formanden i Nørre Snede, og DBU er også orienteret om sagen.

- Under kampen fik vores drenge flere gange tilråb og kommentarer af racistisk karakter. Blandt andet blev der sagt "skrid hjem til jeres hjemland" og den slags. Det er ikke første gang, og jeg er ganske sikker på, at vores spillere har givet svar på tiltale. Det er ikke unaturligt, at der i kampens hede ryger nogle finker af panden, og man får sagt nogle ting, som man måske ikke helt mener, siger formand i Kvaglund IF Poul Tholund Nielsen, der på kampdagen var vikarierende træner for U16-holdet.

Her mødtes det lokale hold og drengene fra Kvaglund i Liga 3 for U16-spillere.

Formand i Kvaglund IF, Poul Tholund Nielsen, har sendt sin korrespondance med sin formandskollega i Nørre Snede GF Finn Brostrup cc til DBU.Det er nu op til DBU, om unionen vil gøre mere ved episoden og evt. rejse en sag, eller om den får lov at hvile i fred.

Paludan-musik

Det var efter sidste dommerfløjt, at problemerne for alvor tog fart.

Fra en stor soundbox, som hjemmeholdet havde brugt til at at afspille musik under opvarmningen, blev der nu spillet en sang om Rasmus Paludan, en sang, der hylder den kontroversielle politiker og hans indvandrerkritiske synspunkter.

- Jeg selv var ved at pakke tasker og andet af vores grej sammen på den modsatte sidelinje, så der gik lidt tid, før det gik op for mig, hvad det var for en sang, der blev spillet. Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over for os, og to forældre til vores drenge var ovre for at bede dem slukke for musikken, men de blev afvist, fortæller Poul Thorlund Nielsen.

Det var først, da hjemmeholdets træner, der også selv havde været optaget af at samle hjørneflag og andre praktiske opgaver ved kampens afslutning, skred ind, at musikken blev slukket.

På daværende tidspunkt var spillerne kommet ind i omklædningsrummene, og KIF-formanden vurderer, at det kontroversielle nummer havde spillet i godt fem minutter.