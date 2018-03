Fodbold under ekstreme forhold i Guldager

Guldager: Det var unægtelig en noget blandet fornøjelse at være tilskuer til opgøret i U 17 Drenge liga 1 lørdag på kunstgræsbanen i Guldager Idrætspark mellem Spangsbjerg IF og gæsterne fra IF Lyseng/AGF.

- Der var nogle få minusgrader, men på grund af den stride blæst føltes det næsten som om, der var ti minusgrader, fortæller SIFs træner, Kim Bertelsen.

Vejrforholdene var så ekstreme, at kampen måske skulle have været udsat. Vinden på tværs af banen betød, at en stor del af kampen formede sig som et stort indkast, ligesom målene blev fastgjort med snore.

Opgøret endte med en sejr til Lyseng/AGF på 3-1 efter 2-1 ved pausen. Gæsterne førte med 2-0, inden Markus Krohn fik reduceret til 1-2 inden pausen. Hjemmeholdet begik to kluntede straffespark, hvoraf østjyderne misbrugte det ene.

- Det var en fodboldkamp under meget vanskelige forhold, men Lyseng/AGF vandt fortjent, siger Kim Bertelsen.