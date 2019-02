Flyv fra Esbjerg direkte til folkemødet på Bornholm

Esbjerg: Folkemødet på Bornholm i juni er gennem årene blevet det største politiske arrangement i Danmark.

Der har også været stor interesse fra Business Region Esbjerg området, hvor mange er taget turen til Bornholm for at deltage i traditionen, hvor borgerne kan møde de politiske beslutningstagere i øjenhøjde og deltage aktivt i den politiske proces.

Esbjerg Lufthavn har derfor det seneste år arbejdet på at tilbyde en direkte rute fra Esbjerg til solskinsøen. Et arbejde som har været succesrigt, og lufthavnens ledelse er glade for, at det i samarbejde med DAT og Business Esbjerg i perioden 12. til 16. juni er lykkedes at sikre daglig afgang til Rønne.

- Vi er glade for at kunne tilbyde en ekstra service til erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra området, siger John Nielsen, lufthavnschef Esbjerg.

Business Esbjerg glæder sig også over DAT's initiativ.

- Jeg skal selv til folkemødet i år og glæder mig over den direkte rute, siger Susanne Nordenbæk, direktør Business Esbjerg.