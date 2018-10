Flytning kan skade hele kulturområdet

Og Casper Mikkelsen er af den klare overbevisning, at en udflytning fra midtbyen vil være en svækkelse af kulturskolen som et almennyttigt tilbud. - Man bør altid have en sund skepsis, når man vil lave om på noget, som faktisk fungerer, og det er først og fremmest en eventuel ny beliggenhed, der bekymrer mig, siger Casper Mikkelsen.

- Jeg frygter, at det kan starte en dominoeffekt i hele byens kulturliv og kulturfødekæde. For eksempel har en stor del af eleverne på Syddansk Musikkonservatorium en baggrund på talentlinjen og ikke mindst MGK (Musikalsk Grundkursus, red.) på Esbjerg Kulturskole, og svækker man kulturskolen, bringer man konservatoriet i fare, mener Casper Mikkelsen. Han påpeger, at en stor del af regionens musikere, kulturarbejdere og undervisere på forskellige uddannelsesinstitutioner er uddannede på Syddansk Musikkonservatorium.

Kulturskolen skal ikke være et instrument i et socialt projekt, som det synes at være tilfældet her.

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

I den forbindelse er det både lærere og elever, han har i tankerne.

- Ved en decentral placering af Kulturskolen skal eleverne udenbys fra ikke alene transportere sig til midtbyen, men også videre derfra og tilbage igen. Dette vil udfordre tilgængeligheden, som netop er noget af det allervigtigste i forbindelse med kulturtilbud. Jeg frygter, at mange vil vælge tilbudet fra af den årsag, og at det i praksis i stedet ville blive et tilbud for familier med tid og overskud til at hente og bringe børnene. Dertil kommer samarbejdet med øvrige kulturinstitutioner, skoler og uddannelser i byen. Et samarbejde, der er blevet opbygget gennem mange år. Det risikerer man også at sætte over styr ved en flytning alene på grund af den decentrale beliggenhed og de medfølgende logistiske udfordringer, siger Casper Mikkelsen.

Han hilser ideen om et kulturelt løft i resten af Esbjerg velkommen, men det sker ikke alene ved at flytte kulturskolens hovedsæde ud fra midtbyen. - Kulturskolen skal ikke være et instrument i et socialt projekt, som det synes at være tilfældet her. Derimod kunne man sagtens lave kulturelle udviklingsprojekter og afdelinger af skolen andre steder i byen, men en decideret udflytning af hele skolen kan have alvorlige konsekvenser for hele kulturområdet i Esbjerg, mener Casper Mikkelsen