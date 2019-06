Flygtningebørn fik mange venlige hilsener - men også en del racistiske

Red Barnet Ungdom har overleveret over 3000 opmuntrende hilsner til børn på Asylcenter Hviding og andre asylcentre over hele landet. Samtidig har man dog måttet sortere en del negative og racistiske hilsner fra, der var stilet mod børnene på de danske asylcentre.

De mange hilsner blev forleden overrakt til børnene på Udrejsecenter Sjælsmark ved en stor gallafest, hvor der var trylleshow og musik ved sangeren Wafande, der optrådte for børnene. Han var også en af de mange, der havde sendt en venlig hilsen, sammen med andre kendisser som Anne Marie Helger, Peter Mygind og Flemming Jensen.

- Tonen i flygtningedebatten er i øjeblikket ret hård. Børnene på asylcentrene er uskyldige, og når de lytter med i medierne og på de sociale medier, så bliver de bange og kede af det. Derfor er det vigtigt, at så mange danskere viser dem, at de er velkomne, uanset hvor lang tid, de skal opholde sig i Danmark, siger Astrid Engberg, konstitueret generalsekretær i Red Barnet Ungdom, i en pressemeddelelse.

Ribe: "Send en hilsen til børnene på de danske asylcentre. Vis dem, at der er mennesker uden for asylcentrets mure, der tænker på dem, og vil dem det godt", lød en opfordring til danskerne fra Red Barnet Ungdom.

Oversat til arabisk

Ved gallafesten, som var arrangeret af Red Barnet Ungdoms frivillige, var der pyntet med balloner og serpentiner i sportshallen, og ribberne var dekoreret med danskernes velkomsthilsner, hvor Red Barnet Ungdom havde oversat en del af dem til kurdisk og arabisk.

"Kære børn, jeg sender mine bedste tanker og ønsker jer velkommen i Danmark, som har brug for masser af dejlige unger som jer. Jeg ønsker jer det bedste for livet. Varme tanker fra en gammel kone," stod der eksempelvis på en af de mange ophængte hilsner.

- Langt størstedelen af hilsnerne til børnene var rørende og varme, men vi har desværre været nødt til at sortere en del negative og racistiske hilsner fra. Det er trist, at der er voksne mennesker, som rent faktisk bruger tid og kræfter på at sende ubehagelige hilsner til børn, siger Astrid Engberg.

Red Barnet Ungdoms frivillige har også overleveret hilsner til børnene på de otte andre asylcentre, hvor organisationen arbejder.