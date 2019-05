Hovedparten af politikerne fremhævede klimakrisen som den allervigtigste udfordring, som Danmark og hele verden står over for. Alligevel var det ikke klimaet, som endte med at fylde mest i debatten på ni-kantet valgmøde på Ribe Katedralskole, hvor politikerne talte 98 procent af tiden - og fire elever lige kom på banen med spørgsmål.

RIBE: - I må ikke kaste mønter efter politikerne, lød formaningen fra ordstyrer Ole Hedegaard Jensen, som i samme åndedrag sendte det budskab til politikerne, at de heller ikke måtte kalde hinanden "nazi-svin".

Så var linjen ligesom lagt, og der blev da heller ikke brugt hverken mønter eller ukvemsord, da kandidater fra Folketingets ni nuværende partier mandag formiddag på Ribe Katedralskole krydsede verbale klinger ved et valgmøde, som endte med at blive afviklet i en fordragelig tone.

Fra starten slog hovedparten af politikerne fast, at klimakrisen med menneskeskabte klimaforandringer er den vigtigste udfordring for både Danmark - og for kloden som helhed. Men alligevel endte diskussionen om flygtninge, islam og grænsekontrol med at tage hovedparten af fokus efter, at hver af de ni politikere havde fået to minutters oplæg til start.

- Vi er glade for, at klimaet er kommet så højt på den politiske dagsorden, fordi vores klode er på vej ud over kanten efter mange års laden stå til, konstaterede Enhedslistens Henning Hyllested i sit indledende oplæg.