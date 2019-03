Flugtpigen gemte sig i skab: Hun slipper for at blive sendt væk

Stella Falkenberg er et barn mærket af sine forældres hårde skilsmisse. Forældrene har ligget i en årelang konflikt med hinanden med utallige beskyldninger. " Stella har været i klemme mellem sine forældre længe, og de eskalerende konflikter har medført alvorlige konsekvenser for hende. Aktuelt er der intet samarbejde mellem forældrene," skriver kommunen i en børnefaglige undersøgelse. Foto: Lars Stokbro

Den tvangsanbragte 17-årige pige fra Bramming skal ikke tilbage til det socialpædagogiske opholdssted i Nordjylland, hvor hun aldrig faldt til og til sidst udeblev fra. Løfte om en anden form for anbringelse, ser hun og hendes far som en lille sejr, der giver håb om, at Stella falder til ro.

Esbjerg: Stella Falkenberg slipper for at blive sendt tibage til bostedet, hvor hun er tvangsanbragt. Esbjerg Kommune har lyttet til 17-årige Stellas modstand mod at komme tilbage til institutionen Vædderbo i Nykøbing Mors i Nordjylland. Indtil videre kan hun blive boende på Ulvevej 45 i Gjesing i Esbjerg. Det fik Stella Falkenberg og hendes far som bisidder at vide ved et møde med kommunens rådgiver og lederen af Ulvevej 45. - Det er en lillebitte sejr for mig, siger Stella efter kommunens beslutning. Også hendes far Henrik Falkenberg er glad for, at Stella slipper for at blive sendt langt væk igen. - Stella fortalte på mødet, at hun vil hjem til mig at bo - enten nu eller når hun fylder 18 år i juni, fortæller Henrik Falkenberg. Hans datter blev akut anbragt på Ulvevej, efter at politiet natten til onsdag fandt hende skjult i hans hjem i Bramming. Ulvevej 45 er en mindre institution til akut- og korttidsanbringelser af børn under 18 år.

STELLA-SAGEN KORT 27.2.2019: Politiet finder og tilbageholder Stella hos hendes far, Henrik Falkenberg. Stella har det seneste halve år ønsket at bo hos sin far, men fordi han i 2015 har fået en betinget voldsdom uden straffastsættelse for at have grebet fat i Stella under et skænderi, og fordi han ikke har forældremyndigheden, har Esbjerg Kommune afvist dette ønske.10.10 2018: Børn & Ungeudvalget tvangsanbringer Stella Falkenberg uden for hjemmet. Begrundelsen er, at hendes mor ikke kan tage vare på og sikre Stellas udvikling. Stella er i en klemme i en langvarig konflikt mellem hendes forældre.



3.12 2018: Ankestyrelsen stadfæster tvangsanbringelsen. Ankestyrelsen har samtidig bedt kommunen undersøge, om Stella er anbragt på det rette bosted (institutionen Vædderbo).



27.12.2018: Stella vender ikke tilbage til bostedet Vædderbo, hvor hun er tvangsanbragt.



27.6.2014: Vestre Landsret tilkender Stellas mor den fulde forældremyndighed.



2008-2019: Esbjerg Kommunes Familierådgivning har siden 2008 støttet familien efter ægteskabelige problemer og forældrenes skilsmisse. Familien har ud over Stella tre yngre børn, som har modtaget psykologisk hjælp. Sagen indeholder episoder med husspektakler, voldsanmeldelser, forældrestridigheder og gensidige beskyldninger og konfliktmæglinger.



Stella har i denne tid været på flere efterskoler, sprogrejser og er nu tvangsanbragt.



Siden 2017 har kommunen modtaget 44 underretninger om Stella, der indlægges på sygehuset over hele landet og i udlandet med krampe- og besvimelsesanfald samt selvmordsforsøg. De mange indlæggelser på sygehuse starter samtidig med efterskole-opholdene. Der er ikke fundet tegn på fysisk sygdom. Stella har ringet til 112-alarmcentralen 21 gange i løbet af et halvt års tid.



Stella rejste i en periode i efteråret 2018 rodløst rundt i Danmark og levede en vagabondagtig tilværelse. Til tulipanfesten i Ribe besvimer hun begge dage. I juli får hun et ildebefindende i vandet ved Fanø. Den 28. august blev hun beskrevet i meget miserabel tilstand. Hun har i en længere periode ikke gået i skole.

Ungdomslejlighed Ifølge Henrik Falkenberg foregik mødet mellem kommunen og Stella på en god måde, hvor Stella fik fremført sine ønsker til fremtiden. Og hvor kommunen nu vil undersøge, hvor hun kan anbringes, til hun fylder 18 år. - Jeg får ikke lov til at flytte hjem, men kan komme til et ny bosted eller få en ungdomslejlighed, fortæller Stella. Selv vil hun helst flytte i lejlighed. Hendes fremtid afgøres i løbet af næste uge, idet anbringelsen på Ulvevej 45 kun er midlertidig. - Det blev aftalt, at Stella og en fra Ulvevej skal op til Vædderbo og hente hendes ting. Kontrakten med Vædderbo er opsagt, forklarer Henrik Falkenberg. Stella Falkenberg føler, at der endelig er blevet lyttet til hende. Og hun er lettet over, at hun ikke behøver leve under jorden og gemme sig mere. Flugten sluttede, da politiet natten til onsdag bankede på hos hendes far i Bramming og fandt hende i et skab, hvor hun havde gemt sig. - Det var selvfølgelig ikke så fint, at de fandt mig, men jeg har det okay, siger Stella Falkenberg, der har fundet ro og venner på det akutte bosted, efter at hun har levet på flugt i godt to måneder. - Hvis jeg bare kan få lov til at blive her nær min familie, så skal jeg nok samarbejde med mine rådgivere og kommunen, fortsætter hun.

Det betyder alt Stella Falkenberg gentager flere gange i en samtale med JydskeVestkysten, at hun ikke vil tilbage til bostedet Vædderbo i Nykøbing Mors. - Det betyder alt, hvis kommunen kommer mig i møde. Hvis de vil give sig lidt, vil jeg også give mig. Så vi kan begynde at samarbejde, forklarer hun. - Stella har virkelig gjort det godt, efter at hun er komme på Ulvevej. På mødet fremlagde hun sine ønsker på en god og fornuftig måde, siger Henrik Falkenberg, der også er lettet over, at hans datter har fået lov til at komme væk fra den selvejende institution Vædderbo. - Det er en lille sejr for Stella, og det betyder meget for hende og for mig, siger han.

Som et fireårigt barn Stella Falkenberg og pædagogerne var kørt skævt af hinanden på Vædderbo, mener hun selv. - De behandlede mig som et fireårigt barn. Og jeg var hverken i skole eller var med i aktiviteterne. Både fordi jeg valgte at gå fra rengøring og madlavning, og fordi jeg sov så meget i protest, forklarer Stella. - Her på Ulvevej fungerer det hele meget bedre. Men mit håb er, at jeg kan komme hjem til min far. Om ikke før, så når jeg fylder 18 til juni. Og så håber jeg at få et arbejde, tage kørekort og komme på guideskole for at arbejde som guide, til jeg som 21-årig kan begynde en uddannelse til ambulanceredder.