Flot overskud hos Stafet for Livet

Esbjerg: Årets udgave af Stafet for Livet sluttede ved Veldtofte Idrætspark ved middagstid søndag, og selv om stafetten har været udfordret af både koldt vejr og andre arrangementer i lokalområdet - faktisk var det det koldeste døgn i de otte år, stafetten har fundet sted i Esbjerg - var formanden for Stafet for Livet Esbjerg, Søren Andersen godt tilfreds.

Der blev spadseret og løbet for alle pengene under Stafet for Livet i Esbjerg i denne weekend. Den foreløbige opgørelse viser, at indtægter fra rundesponsorater, donationer samt salg af mad, drikkevarer, lysposer, perleplader og meget, meget andet resulterer i et overskud på 750.000 kroner.

2.217 børn, voksne og ældre har deltaget i stafetten, og lørdag var der yderligere et par hundrede gæster, som blot kom forbi for at kigge på. Der blev i løbet af de 24 timer gået 67.677 runder, svarende til 27.440 kilometer eller en tur til Australien og tilbage igen. Desuden blev der lørdag aften tændt 270 lysposer til minde om de mange, som er døde af kræft.