Flot kåring: Ribe Camping blandt Danmarks fem bedste campingpladser

Ribe: Igen i år er Ribe Camping blevet kåret som en af de fem bedste campingpladser i Danmark.

- Det er vi for pokker da stolte af. Det bekræfter det, vi gør, og det er i høj grad de ansattes skyld, at vi bliver kåret, siger Jonas Grønbech Sørensen, der sammen med sin hustru Anne Schested Hansen er daglige ledere af campingpladsen.

Kåringen skete torsdag aften i sidste uge ved Danish Camping Award, som fandt sted i anledningen af den store feriemesse i Messecenter Herning i weekenden. Men hos Ribe Camping var der ikke nogen, der vidste, at campingpladsen var blandt de nominerede, og derfor var de ikke til stede ved prisoverrækkelsen.

- Vi var alle med til messen i weekenden, og vi overvejede også at dukke op til arrangementet torsdag aften. Men vi vidste ikke, at vi var nomineret, og derfor prioriterede vi anderledes. Så vi fik først beskeden, om at vi var blandt de fem bedste, fredag, fortæller Jonas Grønbech Sørensen, der ser kåringen som et stort skulderklap.

- Vi var helt oppe at køre. Der har været mange store overvejelser i løbet af et år, men det handler i sidste ende om, at folk får en god oplevelse. For man kan have nok stå stor og fin en campingplads, men folk skal have den bedste oplevelse, siger han.