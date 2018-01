Flot jubilæum: Venner har skubbet Gørdings ældste borgere i 25 år

For der findes ikke dårligt vejr, når de skal på tur. Kun dårlig påklædning, så de seks beboere, der har været heldige at komme med på årets sidste tur, bliver pakket ind, så de kan klare den frostkolde luft, mens de frivillige fra Østergårdens Venner skubber dem en tur rundt om søen i Verdensskoven eller andre steder i Gørding by.

Tæpper bliver pakket ekstra godt om benene, og et par af beboerne får et vind- og vandtæt slag over.

Støtteforeningen Østergårdens Venner har taget beboere fra plejehjem og ældreboliger på de såkaldte skubbeture i 25 år. I årenes løb er der kommet mange andre aktiviteter til, især de sidste to år efter Østergårdens dagcenter lukkede. Turene, hvor frivillige skubber beboere i kørestole, er dog kommet for at blive, for det er en populær aktivitet, og ifølge centerets leder er der flere, der gerne vil med på tur end der er skubbere.

Formand rejste børster

Da dagcentret lukkede, havde det nær sat en stopper for skubbeturene, da kommunen flyttede kørestole og regnslag med. Det fik formanden for Østergårdens Venner, Inge Lise Larsen, til 'at rejse børster'.

Kørestolene forblev på Østergården, og skubbeturene kunne fortsætte. De frivillige kræfter i støtteforeningen arbejder for at skabe glæde og give hverdagen kulør for beboerne på både plejecentret og ældreboligerne. Og vennerne har fået mere at se til, efter dagcentret lukkede for to år siden.

- Vi står for flere arrangementer nu, end vi gjorde inden lukningen af dagcentret. Det betyder virkelig meget for beboerne, at der sker noget. Uden Østergårdens Venner ville der ikke ske nær så meget, og slet ingenting for beboerne i Blommehuset, siger Inge-Lise Larsen, der har stået i spidsen for støtteforeningen i 10 år.

Støtteforeningen tæller 400 medlemmer, som med et beskedent kontingent er med til at støtte aktiviteterne for byens ældste borgere økonomisk. Inge Lise Larsen søger også legater og som noget nyt, har hun søgt tilskud til aktiviteter ved Esbjerg Kommune.

Udover de populære skubbeture har Østergårdens Venner også en håndfuld cykelpiloter, der tager beboere med på cykeltur i motoriserede rickshaws. Udover de ugentlige arrangementer kommer en lang række sæsonarrangementer, såsom forårsfest, sildebord, grillaften og julehygge.