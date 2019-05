Flot andenplads til Nicolai Kjærgaard i franske Pau Grand Prix

Esbjerg: Det unge lokale racertalent Nicolai Kjærgaard kørte sig søndag til en flot sølvmedalje i sin nye Formel 3-racer ved det legendariske franske Pau Grand Prix i den sydfranske by Pau. Der var stor jubel hos Carlin-teamet, da to af teamets Formel 3-racere med Nicolai Kjærgaard og teamkammeraten Billy Monger lige foran sig kørte først over målstregen ved søndagens Pau Grand Prix på den snævre og smalle bybane i den sydfranske by.

Netop Pau er legendarisk i motorsportskredse og har lagt asfalt til et utal af races i formelklasser og sportsvognsklasser siden 1930. Et regnvejr betød, at både Nicolai og teamkammeraten Billy Monger var i pitten for at skifte til regnvejrsdæk, da starten gik:

- Det var den rigtige satsning. Billy kom først ud på regnvejrsdæk, mens jeg kom ud som nummer 4 efter to kørere, der havde gjort som os. Vi tog samtlige feltets øvrige kørere i takt med, at de også skulle ind at skifte dæk, og jeg havde kørt mig helt frem som nummer to lige efter Billy, da vi kørte over stregen, fortæller Nicolai Kjærgaard i en pressemeddelelse.