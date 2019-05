Flertal vil lukke rådgivningstilbud til børn, unge og forældre i Esbjerg

Esbjerg Kommune: Angst, selvskade, spiseforstyrrelse, tristhed, skilsmisseproblemer, ensomhed, mobning, konflikter mellem forældre og problemer i skolen er nogle af de emner, som borgere i Esbjerg Kommune henvender sig om til Åben Rådgivning. Det er et anonymt tilbud til børn, unge og forældre, hvor der ikke bliver ført journal.

Om året henvender mellem 320 og 400 borgere sig til Åben Rådgivning for at få hjælp. Her bliver de tilbudt op til tre samtaler med en socialrådgiver eller pædagog. Nu skal Åben Rådgivning lukkes på grund af budgetbesparelse, hvis det står til flertallet i børn & familieudvalget.

- Vi står overfor den udfordring, at vi skal spare, og flertallet i udvalget vurderer, at der er andre tiltag, som kan træde i stedet for Åben Rådgivning. Sagen er sat til beslutning i økonomiudvalget, og hvis de vælger at lukke Åben Rådgivning, bliver det forvaltningens opgave at sørge for, at borgerne får kendskab til de alternative tilbud i kommunen, siger Diana Mose Olsen (SF), formand for børn & familieudvalget.

Den mulige lukning sker som et led i at finde den 1-2 procents budgetlagte effektivisering på familieområdet.