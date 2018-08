Hverken Venstre, DF, Borgerlisten, Enhedslisten eller SF vil være med til at ændre beslutningen om, at bostedet for psykisk syge misbrugere skal flytte i nyt hjem på kanten af campusområdet.

Esbjerg: Der er ikke meget, der tyder på, at de politiske partier vil tage appellen fra den socialdemokratiske gruppeformand, Søren Heide Lambertsen, til hjerte og genoverveje den nye placering af bostedet for psykisk syge misbrugere på et hjørne af campusområdet ved Niels Bohrs Vej-Spangsbjerg Møllevej. Nu, da der endelig efter års bestræbelser er opnået enighed i Social & Arbejdsmarkedsudvalget om en ny adresse, er der ingen stor politisk lyst til at begynde forfra, selv om så flere eller alle medlemmer af den socialdemokratiske gruppe skulle slå sig i tøjret og stemme imod, når sagen lander i byrådet. Formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten), afviser appellen og konstaterer, at han ikke kan se problemet: - Der er rige muligheder for udbygning af campusområdet, og Syddansk Universitet flytter jo sammen med UC Syd på Degnevej. Selv hvis der kommer en anden læreranstalt, er der masser af plads. Og med hensyn til muligheden for at bruge arealerne til studieboliger, har vi jo i byrådet været enige om, at de studerende skal ind til byen og bo, så vi kan få skabt liv efter butikkernes lukketid. Desuden er markedet for studieboliger ved at være mættet med dem, der er bygget og dem, der er på tegnebrættet nu, siger Henrik Vallø.

Sagen kort Botilbuddet Sjællandsgade er et botilbud til 12 borgere med såkaldte dobbeltproblematikker, nemlig både psykiatriske problemer og misbrug. Botilbuddet er organiseret under Center for Misbrug & Udsatte og blev etableret i forbindelse med kommunens aftale med Socialministeriet om deltagelse i Hjemløsestrategien.

Placeringen af botilbuddet i Sjællandsgade 10, hvor der også er ældreboliger, har i perioder givet anledning til klager fra naboer. I foråret 2013 voksede protesterne, og der blev fremsendt klager til det daværende byråds medlemmer. Stort set siden har der været arbejdet forgæves på en løsning, der dog nu ser ud til at være fundet.

Ejendomme, Esbjerg Kommune, har skønnet anlægsudgiften for de 12 nye boliger med tilhørende serviceareal til knap 20 millioner kroner. Heraf vil kommunens udgift beløbe sig til dels den lovpligtige grundkapital på 10 procent, som kommuner skal afsætte til alment boligbyggeri, dels etablering af servicearealerne - alt i alt en kommunal udgift på cirka 5,6 millioner kroner.

Ikke forhastet Samme holdning har Dansk Folkepartis Susanne Dyreborg: - I DF er vi rigtig glade for, at der nu endelig sker noget i den sag. Nu har problemerne stået på i flere år som følge af, at man begik en fejl ved at placere psykisk syge misbrugere sammen med ældre medborgere. På den nye adresse kommer botilbuddet ikke til at genere nogen, og jeg vil også sige, at vi stort set har endevendt og vurderet samtlige ledige lejemål og arealer i kommunen, så det er ikke nogen forhastet beslutning. Det areal i udkanten af campusområdet kommer jo ikke i brug til nye uddannelser, og vi kan heller ikke blive ved med at bygge nye studieboliger - vi har vist nået mætningspunktet, siger Susanne Dyreborg. Enhedslistens Sarah Nørris, der på udvalgsmødet tog forbehold for at vende sagen med sit bagland, har nu gjort sit sind op: - Vi stemmer ja til placeringen i udkanten af campusområdet. Vi kan ikke blive ved med det her - der skal ske noget nu, siger hun. De Radikales udvalgsmedlem, Anna Marie Geisler Andersen, er enig: - Mennesker med dobbeltdiagnoser er også en del af kommunen, så de skal også bo et sted. I udvalget mente vi, det var bedre ved uddannelsesinstitutionerne end de alternative placeringer, som bl.a. var ved siden af en boldbane eller nogle spejdere. Men hvis Søren Heide har en bedre løsning, så synes jeg, han skulle komme frem med den. Vi skal have sagen løst nu - andet kan vi ikke være bekendt.