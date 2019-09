Flertal afviste naboklage i årelang byggesag i Hjerting

Esbjerg: Den ni år lange nabostrid og byggesag med matriklen Bellisvænget 30 i Hjerting som omdrejningspunkt er endnu en gang blevet politisk afgjort i Plan & Miljøudvalget på Esbjerg Rådhus - til ugunst for klageren, som er identisk med naboen på hjørnet af Bellisvænget og Fasanvænget.

Teknisk har et flertal i udvalget bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og SF meddelt tilladelse til kælderens længde og murkronen i forhold til en konkret helhedsvurdering, hedder det i afgørelsen.

Socialdemokratiets to medlemmer af udvalget stemte imod.

Naboen havde i en sag, der handler om byggeri ud over byggeretten, klaget over, at byggeriet efter hans mening strider imod den tilladelse og den konkrete såkaldte helhedsvurdering, som i sin tid dannede grundlaget for kommunens afgørelse.

Konkret er der blandt andet klaget over højden på murkronen på kælder i skel, placering af højde på stuegulv, udvidelse af kælder samt terrassen oven på kælderen.

Sagen går helt tilbage til 2010, og den har et par gange været indbragt for Statsforvaltningen, ligesom den for nogle år siden endte med en afgørelse i Retten i Esbjerg, hvor kommunen fik medhold i sin afgørelse.