Flere voksenelever har valgt en erhvervsuddannelse i Esbjerg

Esbjerg: 449 personer har denne gang søgt om at komme ind på en erhvervsuddannelse på Rybners Tekniske Skole, viser nye optagelsestal. Det er en samlet stigning, når man sammenligner med tallene for 2018, hvor 391 personer søgte ind på en af skolens 26 uddannelser.

- Det ser rigtig positivt ud for erhvervsuddannelserne, og vi håber, at optagelsestallet bliver ved med at udvikle sig i den retning, siger direktør for erhvervsuddannelserne Lars Katzmann.

Den store udvikling af de samlede tal skyldes, at 133 voksenelever - det vil sige personer over 17 år - har søgt ind på en erhvervsuddannelse. Sidste år lå det tal på 64 personer. Stigningen glæder Lars Katzmann.

- Vi er rigtig glade for, at der er kommet flere voksne ind på uddannelserne. Der er kæmpe efterspørgsel på faglærte, og der er mangel på elever, så det er selvfølgelig en dejlig udvikling, siger han.