Flere varme hænder på vej til kommunens plejehjem

Projektet er startet op på plejehjemmet Margrethegården i Ribe, hvor der er blevet ansat to fysioterapeuter. De skal støtte beboerne gennem træning i hverdagens aktiviteter, og det skal foregå på den enkelte borgers præmisser, og hvor den enkelte har behov. Det kan for eksempel være, når vedkommende skal spise, stå op, sidde eller gå i seng.

Esbjerg Kommune har modtaget 1,7 millioner kroner til et projekt, der skal styrke rehabiliteringen for de svageste ældre, og det betyder blandt andet, at der bliver flere fysioterapeuter i hverdagsbilledet på kommunens plejehjem.

Individuelle behov

Alle beboere på plejehjemmet Margrethegården er blevet tilbudt at deltage i projektet, og de, der har takket ja, kan se frem til, at det er den enkeltes egne mål, der er styrende for forløbet.

Målet er at styrke beboernes funktionsevne, så de i højere grad kan tage del i hverdagen og på den måde øge deres livskvalitet, skriver Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig over, at vi med midler fra satspuljen har fået muligheden for videreudvikle vores rehabiliteringsindsats blandt beboerne på vores plejehjem, og jeg ser frem til at følge resultaterne af projektet, siger formand for Sundhed- & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, Olfert Krog, (DF).