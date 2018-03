Flere småbørn på Fanø kræver ny vuggestue

- Vi har satset på, at flere forældre med børn skulle flytte til Fanø. Det ser ud til at være lykkedes. Generelt vil jeg sige, at det er lykkeligt, men det koster selvfølgelig også penge at få børn passet, siger formand for Børne- og kulturudvalget, Niels Heinel (Miljølisten).

Fanø: De seneste års satsning på at lokke børnefamilier til Fanø har nu fået den positive konsekvens, at kommunen kommer til at mangle pladser i dagpasningen af 0-3-årige børn. Derfor vil Fanø Kommune nu oprette en ny vuggestuegruppe i Fanø Børnehave.

Plads til ti nye børn

Da det ikke er lykkes at ansætte flere dagplejere, har Fanø Kommune valgt at lave en ny vuggestuegruppe i Fanø Børnehave, der skal placeres i Blæksprutten. Her bliver der plads til ti nye vuggestuebørn, og det betyder samtidig, at Fanø Børnehave overgår til at blive en aldersintegreret institution.

Dagplejen har indtil nu været i Blæksprutten, og de flytter til et tidligere anvendt lokale på efterskolen. De forventes at flytte i løbet af foråret, så børnehaven kan nå at have Blæksprutten klar til vuggestuebørn fra den 6. august.

Ændringerne på området kommer i alt til at koste kommunen 836.000 kroner ekstra i 2018, ligesom budgettet skal justeres med godt en million kroner årligt i årene 2019 til 2021.