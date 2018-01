Flere patienter kan nu booke blodprøver online

Esbjerg: Sydvestjysk Sygehus indførte i efteråret en ordning, hvor patienter kan booke blodprøver online.

Indtil nu har ordniingen været forbeholdt patienter, som efter aftale med deres læge eller afdeling skulle møde for at få foretaget en blodprøve eller få taget et hjertekardiogram. Nu udvides ordningen, så også børn kan bestille blodprøvetider.

Det samme kan patienter, der skal til glukose- eller laktosebelastning.I gennemsnit møder 350 patienter om dagen op på Sydvestjysk Sygehus for at få taget en blodprøve, og i december bookede 42 procent af dem en tid online, mens tallet i november var 30 procent. Anna-Marie Bloch Münster, konstitueret ledende overlæge i klinisk diagnostisk afdeling, glæder sig over udviklingen og siger:

- Vi skal stadig have mange flere med, men det kommer i takt med, at patienterne bliver opmærksomme på muligheden for tidsbestilling og dermed markant mindre ventetid.