Flere partiers valgplakater smidt i naturen

Esbjerg: "Øv!. Jeg kommer aldrig til at forstå de mennesker, der har et behov for at vandalisere og ødelægge andre menneskers ting! Så endda oveni hatten at dumpe pap og plast i naturen ude i Marbæk på denne måde, det er jo fuldstændigt langt ude!"

Afstraffelse

Dino Selimovic ærgrer sig over, at der er nogen, der tilsyneladende føler behov for at give udtryk for sådan en disrespekt over for politikerne generelt.

- På det seneste har vi set, at det er gået ud over en række politikere fra forskellige partier, så det er jo en form for kollektivt hærværk, en protest mod og en afstraffelse af det etablerede system. Sådan opfatter jeg det. Det kan sagtens være, at der sidder individer rundt omkring, der er trætte af politikere og forsøger at komme ud med deres frustrationer, men jeg forstår ikke, man ikke kan have respekt for valg og demokrati. Jeg synes, det er så ærgerligt, vi er på vej ud ad den vej, og jeg tror, det er vigtigt, at vi kollektivt i det offentlige rum lægger afstand til den slags - uanset hvilke partier, det måtte ramme. Jeg slutter mig helt til opfordringen fra folketingskandidat Anders Kronborg (S) om, at man istedet henvender sig og tager en sober debat om de ting, man er utilfreds med fremfor at øve hærværk, siger Dino Selimovic.