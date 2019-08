Sportsfiskeri har i mange år været en mandsdomineret sport, men nu er kvinderne så småt begyndt at komme ud til de sydjyske åer, og det glæder formanden for Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.

Men fiskestænger og snøre er ikke helt ukendt for de nye kvindelige medlemmer, der er mellem 30 og 50 år. De har nemlig ofte et tilhørsforhold til klubben, fortæller Jens Lygum.

- Det skaber noget harmoni at have kvinderne med. Det gør bare noget ved hyggen og det er fint at udfordre mandehørmen lidt, siger han med et smil.

Esbjerg: Flere kvinder finder fiskestangen frem og tager turen til de sydjyske åer for at fange laks og havørred. På fire år er antallet af kvinder i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening gået fra fem til 21. En udvikling, der glæder formanden Jens Lygum.

Det skaber noget harmoni at have kvinderne med. Det gør bare noget ved hyggen, og det er fint at udfordre mandehørmen lidt.

Naturen trækker

Men hvorfor kvinderne pludselig er blevet interesseret i at tage med manden på fisketur, kan formanden kun gætte på.

- Jeg tror blandt andet, det er naturen. Det her med at stå i åen i den smukke natur, hvor du kan se vilde dyr omkring dig og komme tilbage til det basale. Og vigtigst af alt mærke stilheden og roen, det trækker, siger han.

I sæsonen, der løber fra midt april til slut oktober, fisker sportsfiskerforeningens 523 medlemmer i Sneum å og Kongeåen, og inden sæson slutter og fiskebestanden er på sit højeste, afholder foreningen en fiskekonkurrence og efterfølgende en fest.

- At fiske er jo en enmandssport, og meget af tiden står man alene i sin egen verden, så her mærker vi ikke så meget til, at der er kommet flere kvinder, men når klubben er samlet til den årlige fiskekonkurrence og fest, så fylder de jo landskabet, og det skaber bare en positiv stemning at have kvinderne med, siger han.

Hvis lysten til at fiske skulle have meldt sig, er man velkommen til at kontakte Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.